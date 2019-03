Il writer di Left 4 Dead Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'exdi Valveha da pocoto una Kimberly Voll, exdi Riot Games. Ilè Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal,e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente,racconta di come un soldato di stanza in Iraq giocasse aa sua moglie, al fine di avere l'illusione di essere connessi in maniera naturale."I giocatori sono intelligenti, sono social. Ma spesso i giochi non riflettono questo e pensiamo che questo possa cambiare. Negli anni Kim ed io abbiamo discusso sul tipo di giochi che avremmo voluto fare, ed abbiamo realizzato che vogliamo creare titoli che diano al giocatore un posto per respirare e ...

Eurogamer_it : Il writer di Left 4 Dead #ChetFaliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer #KimVoll di Riot Games -