Il terrificante trailer di Sabrina 2 su Netflix tra omaggi | sexy streghe e bagni di

(Di lunedì 18 marzo 2019)Ildi2 suanticipa una nuova stagione ancora più dark rispetto alla precedente. Dopo aver abbracciato il suo lato oscuro, la giovane protagonista prende piena coscienza di sé e dei suoi poteri. Nelle prime immagini, l'adolescente cerca di condurre una vita più normale possibile, bilanciandosi tra l'essere una strega e una ragazza desiderosa di amare (ed essere amata). Al centro della storia non mancherà il classico triangolo amoroso: la protagonista è divisa tra l'attrazione per ilstregone Nicholas e il suo primo (e mai dimenticato) amore Harvey.Ildi2 suoffre anche alcuniai classici dell'horror. Da Rosemary's Baby (in una scena, la ragazza nota con orrore di avere dei graffi dietro la schiena) alle atmosfere inquietanti de Ledi Salem e la congrega didi Suspiria. Non solo cinema: il ...

