Il silenzio dell' acqua | ultima puntata del 24 marzo | la risoluzione del mistero è vicina

Ascolti tv - Che tempo che fa con 3.5 milioni batte Il silenzio dell’acqua : Vittoria di Rai 1 nel prime time del 17 marzo con ‘Che tempo Che Fa’ che è stato visto da 3.520.000 telespettatori pari a uno share del 13,8%. Ascolti tv prime time Il programma condotto da Fabio Fazio ha battuto ‘Il silenzio dell’acqua’ che su Canale5 si è fermato a 2.840.000 telespettatori pari a uno share del 12.22%. Terza posizione per Rai2 con ‘The Good Doctor’ che è stato visto da 2.213.000 ...

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : domenica 24 marzo : domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il silenzio dell’acqua - Andrea viene sollevato dalle indagini : anticipazioni terza puntata : terza e penultima puntata per la nuova serie giallo di Canale 5 Il silenzio dell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - 24 marzo : si scoprirà la verità sulla morte di Laura : Il silenzio dell'acqua, mini-serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, si avvia alla conclusione. Ieri 17 marzo è andata in onda la terza e penultima puntata, che ha confermato il discreto interesse degli italiani per la trasmissione di Canale 5: sono stati 2.840.000 gli spettatori davanti al video, cifra pari al 12.2% di share. La serata è stata tuttavia vinta da Che Tempo che Fa, format che ha conquistato 3.520.000 spettatori, ...

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : qui la data : Domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il silenzio dell’acqua - trama ultima puntata : il dettaglio decisivo : Anticipazioni Il silenzio dell’acqua, riassunto terza puntata: la morte di Franco Il silenzio dell’acqua, il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, volge al termine: domenica 24 marzo andrà in onda il finale di stagione! Chi ha ucciso Laura? La resa dei conti è vicina. Nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua andata in onda ieri sera i colpi di scena si sono susseguiti. Andrea e Luisa hanno interrogato Franco ...

Ascolti TV | Domenica 17 marzo 2019. Fazio 13.8%-12.6% - Il silenzio dell’Acqua 12.2% - Le Iene 10% - The Good Doctor 9.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Fausto Sciarappa (Don Carlo) Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.520.000 spettatori pari al 13.8% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.155.000 (12.6%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 2.840.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di 2.316.000 spettatori (9.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Il silenzio dell’acqua - le anticipazioni della fiction di Canale 5 : Domenica 24 marzo, Canale 5 lascerà spazio alla quarta e ultima puntata della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’. La serie televisiva con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è ormai giunta al gran finale. Gli spettatori potranno finalmente conoscere tutta la verità sulla morte di Laura. Non mancheranno i colpi di scena. Un piccolo villaggio costiero nei pressi di Trieste è il protagonista di questa fiction. Il villaggio, infatti, viene profondamente ...

Il silenzio dell'acqua - riassunto terza puntata : Franco muore : Domenica 17 marzo è andata in onda in prime-time su Canale 5 la terza e penultima puntata della serie "Il silenzio dell'acqua", con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Questa settimana le indagini per trovare l'assassino della giovane Laura sembrano aver preso una piega molto più inquietante rispetto a ciò che si prospettava all'inizio. Nell'efferato crimine pare essere coinvolto in qualche modo anche il parroco del paese, Don Carlo. ...

Replica Il silenzio dell’acqua terza puntata : dove rivedere la fiction : Il silenzio dell’acqua, Replica terza puntata del 17 marzo 2019 La Replica della terza puntata de Il silenzio dell’acqua vi permetterà di capire quali sono stati gli ultimi sviluppi che riguardano Laura (Caterina Biasiol), la ragazza che ha perso la vita a seguito di un’azione scellerata. Ma chi ha commesso tale azione? La lista degli […] L'articolo Replica Il silenzio dell’acqua terza puntata: dove rivedere la ...

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua ultima puntata : Luisa e Andrea scioccati : Il silenzio dell’acqua Anticipazioni ultima e quarta puntata di domenica 24 marzo 2019 L’ultimo giorno di Laura (Caterina Biasiol). Le Anticipazioni dell’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua ci rivelano che verrà fatta una particolare ricostruzione su quello che è successo alla ragazza poco prima di perdere la vita. Sembrava una giornata come le altre, anche […] L'articolo Anticipazioni Il silenzio ...

IL silenzio DELL'ACQUA FICTION/ Anticipazioni e diretta : Luisa salvata - 17 marzo - : Il SILENZIO DELL'ACQUA FICTION, Anticipazioni e diretta terza puntata 17 marzo: Franco sospettato ancora da Andrea riesce a scappare