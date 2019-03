Il Segreto | anticipazioni | CONSUELO sospetta che ANTOLINA stia avvelenando ELSA

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1908 de Il SEGRETO di martedì 19 marzo 2019: Antolina vede arrivare Isaac e a quel punto fa finta che Elsa l’abbia aggredita. Isaac sembra crederle… Tiburcio sta frequentando Catalina, intanto Raimundo fa capire che Fernando sostituirà ancora Donna Francisca… Carmelo fa chiamare Saul al municipio: ha importanti comunicazioni per lui… Amancio pensa ancora alle parole di Elsa e di conseguenza inizia a ...

Il Segreto anticipazioni 19 marzo 2019 : Fernando continuerà a fare le veci di Francisca : Raimundo prenderà una inaspettata decisione: Fernando continuerà a gestire gli affari di Francisca, finché non si sarà rimessa.

Il Segreto anticipazioni : Marcela delusa da Matias per colpa di Elsa : anticipazioni Il Segreto: Marcela profondamente amareggiata con Matias, il piano di Isaac ed Elsa Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto la povera Marcela si ritrova profondamente delusa dal comportamenti di Matias. Il tutto avviene a causa di un piano ideato da Elsa e Isaac, a cui prende parte anche il Castaneda. Le uniche […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Marcela delusa da Matias per colpa di Elsa proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto - anticipazioni al 22 marzo : Gonzalo torna a Puente Viejo e spara a Francisca : Le prossime puntate della soap Il Segreto che andranno in onda fino al 22 marzo riserveranno molti colpi di scena. A Puente Viejo è ormai prossimo il giorno delle nozze tra Antolina e Isaac e a nulla varrà il tentativo di Elsa di interrompere la cerimonia. Raimundo e Donna Francisca sono stati liberati, mentre Fernando ha ucciso Fulgencio proprio poco prima che l'uomo parlasse e svelasse la complicità di Mesia nel rapimento. Ma a Puente Viejo ...

Il Segreto anticipazioni 18 marzo 2019 : Saul si costituisce per l'assassinio di Ignacio Valquero : Per salvare la sua amata Julieta, Saul si dichiara colpevole dell'omicidio di Ignacio Valquero, il padre naturale dell'Uriarte.

Il Segreto - anticipazioni : Isaac e Antolina si sposano : Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) in Il Segreto Fiori d’arancio a Il Segreto. Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) si sposano. La ragazza, incinta, è al settimo cielo, Isaac al contrario appare titubante. In tanti, a partire da Don Berengario (Miguel Uribe), hanno provato a fargli cambiare idea, senza però riuscirvi. Ad interrompere le nozze ci penserà Elsa (Alejandra Meco) che, in un ultimo disperato tentativo, ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : JULIETA e SAUL usciranno di scena? : Importanti novità nel cast artistico della telenovela Il Segreto: secondo alcuni rumor sempre più insistenti, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal) potrebbero lasciare presto la sfortunata Puente Viejo per rifarsi una vita altrove. Cerchiamo quindi che cosa sta succedendo ai due innamorati nelle attuali puntate spagnole. Come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, JULIETA e SAUL sono riusciti a diventare ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando indaga sul decesso di Esperanza e Beltran : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica “Il Segreto”. Le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano che Fernando Mesia (Carlos Serrano) dopo aver scoperto che Maria Castaneda e Gonzalo Castro hanno vissuto dei momenti felici quando vivevano a Cuba, verrà assalito da un forte sospetto. Il figlio del defunto Olmo, non appena capirà che la nipote di Raimundo Ulloa gli ha mentito sulla crisi coniugale con il consorte, farà ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 22 marzo : Al via una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e quindi vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (17 marzo) fino a venerdì prossimo su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 21,30, in prima serata su Rete 4. La spedizione per salvare i coniugi Ulloa è partita da Puente Viejo, ma ci si chiede se riuscirà ad arrivare in tempo. Mauricio, Saul e Julieta liberano Raimundo e ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : tentato suicidio : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: la confessione di Don Anselmo Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Mediaset che ogni giorno si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che uno dei personaggi più amati della soap iberica, il mite Don Anselmo, tenterà il suicidio. Ma come si arriverà a questo punto? Julieta è stata violentata dai Molero. ...

Anticipazioni Il Segreto : FERNANDO sospetta che BELTRAN ed ESPERANZA siano ancora vivi : FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) verrà assalito da un forte dubbio nelle prossime puntate italiane de Il segreto: il cattivo della telenovela avrà infatti il sospetto che Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) gli abbia mentito sulle morti dei piccoli ESPERANZA e BELTRAN e vorrà indagare maggiormente sulla questione… Dando uno sguardo alle Anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui FERNANDO riuscirà ad aprire uno scompartimento ...

