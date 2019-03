Il primo ministro francese rimuove il prefetto di Parigi e vieta le manifestazioni dei

Il primo ministro finlandese si dimetterà oggi - a un mese dalle elezioni politiche : Il primo ministro finlandese Juha Sipilä ha fatto sapere che si dimetterà in giornata, portando di fatto alla caduta del governo di centrodestra che guidava dal 2015. La caduta del governo arriva a circa un mese di distanza dalle elezioni

Il primo ministro libico Fayez al-Serraj e il comandante della Libia orientale Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove elezioni : Durante un incontro negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, il primo ministro libico Fayez al-Serraj e il maresciallo Khalifa Haftar hanno raggiunto un accordo per indire nuove elezioni. Lo hanno riferito l’account Twitter dell’Unsmil, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in

BlackBerry QNX - il primo ministro canadese annuncia un investimento di 40 milioni di dollari : A tal proposito l'Onorevole Justin Trudeau, primo ministro del Canada, ha affermato come: 'La corsa per il primo posto nella nuova economia è già iniziata, e se vogliamo vedere i canadesi prendere l'...

Il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali in Senegal - dice il primo ministro : Il primo ministro del Senegal Mohammed Dionne ha detto che il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali che si sono tenute domenica nel paese. Secondo Dionne, Sall avrebbe ottenuto il 57 per cento dei voti

Sana Cheema - Conte scrive al primo ministro del Pakistan : “Sia fatta luce sui responsabili del brutale assassinio” : Quattro giorni dopo la notizia dell’assoluzione in Pakistan dei parenti di Sana Cheema, l’italo-Pakistana ammazzata dopo aver rifiutato le nozze forzate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto alle autorità Pakistane che sia fatta giustizia: “La morte della giovane Sana ha scosso dal profondo il nostro Paese”, si legge nel testo che ha condiviso lo stesso Conte su Twitter. “Per questo motivo ho ...

Albania - bagarre in parlamento. Un membro dell’opposizione lancia inchiostro sul volto del primo ministro Edi Rama : Giovedì, mentre Edi Rama stava rimproverando il leader dell’opposizione Lulzim Basha, che ha accusato il primo ministro di corruzione, un membro del partito di Basha, Edi Paloka, si è avvicinato al seggio del premier e ha lanciato inchiostro in faccia a Rama. Secondo quanto riferito, Paloka è stato sospeso per 10 giorni dal parlamento. L'articolo Albania, bagarre in parlamento. Un membro dell’opposizione lancia ...

Ci sono stati scontri a Tirana in una manifestazione contro il primo ministro Edi Rama : A Tirana, la capitale dell’Albania, ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, che chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama ed elezioni anticipate. Un gruppo di persone ha provato a superare uno dei cordoni della polizia per fare irruzione

Una ministra canadese si è dimessa dopo essere stata accusata di aver ricevuto pressioni dal primo ministro per aiutare un’azienda a evitare un processo : Jody Wilson-Raybould, ministra degli Affari dei reduci del governo canadese, si è dimessa dopo essere stata accusata di aver ricevuto pressioni dall’ufficio del primo ministro Justin Trudeau per aiutare la società SNC-Lavalin Group Inc a evitare un processo per corruzione. Le

I reali non si candidano. La fine del sogno da primo ministro della principessa thai : La persona che potrebbe raccontare la vera storia della principessa thailandese, ormai ex candidata a primo ministro, si chiama Phloi. È una dama di corte che vive in quello che molti chiamano con timore reverenziale il “Cielo”. Peccato che Phloi in realtà sia il personaggio di un romanzo di quasi s

La principessa che vuole diventare primo ministro : In poche immagini re Bhumibol Adulyadej, il venerato sovrano thai scomparso nel 2016, appare sorridente. Faceva parte del suo carisma, quello lo aveva trasformato agli occhi del popolo in un devaraja, un essere semidivino. Ma sorride nelle immagini in cui appare con la sua primogenita, la principess

Ubolratana Rajakanya - la principessa che vuole diventare primo ministro in Thailandia : Il suo nome completo è Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, ha 67 anni, è la sorella del re di Thailandia Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun e potrebbe diventare primo ministro del suo paese. L’inusuale situazione si è presentata quando la sorella maggiore del sovrano è stata scelta come candidata del partito di opposizione Raksa Chart per le elezioni del 24 marzo. Il suo avversario principale è l’attuale primo ministro Prayuth ...

L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond è stato arrestato : L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond è stato arrestato dalla polizia scozzese e dovrebbe essere portato in tribunale oggi pomeriggio per la formalizzazione delle accuse e la convalida dell’arresto. Non è chiaro per quale motivo sia stato arrestato Salmond, ma

Burkina Faso - italiano scomparso con la compagna : per primo ministro canadese «Edith è viva» : «Edith Blais è viva, non ci sono indicazioni contrarie». Così il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto riguardo alla cittadina del suo paese di cui si sono...

Il primo ministro ceco è nei guai : La Commissione Europea sta cercando di capire se l'imprenditore e attuale primo ministro ceco abbia usato la sua posizione per avvantaggiare le sue aziende