Il papà di Ospina | «È in terapia intensiva | starà fuori 15 giorni»

(Di lunedì 18 marzo 2019) «Vuole rimanere a Napoli» A Radio Crc, alla trasmissione "Un calcio alla radio" è stato intervistato Hernani del portiere del Napoli.«David sta bene, lo so perché lì c'è mia moglie. Io non l'ho ancora visto. È in. È stato sottoposto a una serie di accertamenti. Credo che una quindicina di, i miei familiari hanno parlato con un medico di Medellìn. Da padre ovviamente gli avrei consigliato di uscire subito anche se capisco la voglia di continuare a giocare.È contento di stare a Napoli, di giocare qui. Stiamo aspettando il raggiungimento delle presenze per il riscatto dall'Arsenal. Anche il Napoli vuole tenerlo».

