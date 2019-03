Il nuovo singolo di Lady Gaga in uscita a marzo per anticipare un album omonimo? L’era

GionnyScandal : è uscito il nuovo singolo “Dove sei” con Giulia Jean : <3 The post GionnyScandal: è uscito il nuovo singolo “Dove sei” con Giulia Jean appeared first on News Mtv Italia.

Fabrizio Moro - 'Ho bisogno di credere' è il nuovo singolo/ Video : un inno alla fede : Fabrizio Moro, 'Ho bisogno di credere' è il nuovo singolo che anticipa il nuovo album 'Figli di nessuno', in uscita il 12 aprile. L'atto di fede nel Video.

Il dramma di Ghali nel nuovo singolo I Love You (audio e testo) - una lettera d’amore per il ritorno a San Vittore : Il racconto di Ghali nel nuovo singolo I Love You è quello che somiglia a una lettera d'amore a un detenuto immaginario. Queste le parole prese in prestito dal trapper di origini tunisine, che ha appena presentato il suo nuovo lavoro tra le mura del carcere di San Vittore. Ed è anche la storia di un ritorno al passato, quella di I Love you, che vuole legare il ricordo di un bambino che andava a trovare suo padre con quello dei detenuti che ...

Fabrizio Moro : guarda il videoclip del nuovo singolo “Ho bisogno di credere” : Girato a Berlino The post Fabrizio Moro: guarda il videoclip del nuovo singolo “Ho bisogno di credere” appeared first on News Mtv Italia.

Ghali : il bellissimo significato del nuovo singolo “I Love You” : <3 The post Ghali: il bellissimo significato del nuovo singolo “I Love You” appeared first on News Mtv Italia.

GHALI - 'I LOVE YOU' È IL nuovo SINGOLO/ Video : lettera d'amore ad un carcerato : 'I LOVE YOU' è il NUOVO SINGOLO di GHALI, presentato nel carcere di San Vittore: è una lettera d'amore ad un carcerato e un inno contro la paura.

Ghali - esce il nuovo singolo I Love You : una lettera d’amore ‘cantata’ a San Vittore : Elisa è siciliana, di Caltanissetta. Nella sua cella c’è un mazzo di fiori sistemato in una bottiglietta d’acqua mozzata. Forse sono finti, ma che importanza vuoi che abbia. Deve scontare ancora tre anni e tre mesi prima di uscire da San Vittore. Prima girava per l’Europa, organizzava rave. Ora è addetta alle pulizie nella prigione e quando esce spera di trovare subito un lavoro. Perché così è più semplice reinserirsi ...

Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande - presentato agli iHeartRadio Awards 2019 con quartetto d’archi (video e testo) : Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande, o così lascia intendere l'esibizione della popstar agli iHeartRadio Awards 2019 di Los Angeles, in scena al Microsoft Theater il 14 marzo. Premiata come artista dell'anno, la Grande non ha potuto ritirare personalmente il premio assegnatole dalla celebre emittente perché impegnata a preparare il debutto del suo Sweetener Tour 2019 che partirà il 19 marzo. Così il presentatore Pharrell Williams, che è ...

Ghali in carcere a San Vittore per 'I love you'/ Video : tutto sul nuovo singolo : Ghali in carcere a San Vittore per le riprese di 'I love you'. Il nuovo singolo tra i detenuti ha dietro un messaggio importante

Ghali in carcere a San Vittore : ecco il nuovo singolo 'I Love You' : Milano, 14 marzo 2019 - Ad un anno da 'Cara Italia', il singolo Triplo Platino con oltre 107 milioni di visualizzazioni per il video, Ghali, nato a Milano da genitori tunisini, torna con il singolo ' ...

I Love You - il nuovo singolo di Ghali presentato al carcere di San Vittore : Ad un anno da Cara Italia, il singolo Triplo Platino con oltre 107 milioni di visualizzazioni per il video, Ghali torna con il singolo I Love You , in uscita il 15 marzo. Se Cara Italia era una ...

BRIGA/ Domani esce il nuovo singolo "Sesso" - ma non è come sembra.. : Il rapper BRIGA già ospite di Patty Pravo all'ultimo festival di Sanremo pubblica Domani il nuovo singolo intitolato Sesso

Labrinth - Sia e Diplo (LSD) : fuori ora il nuovo singolo “No New Friends” : Pump up the volume The post Labrinth, Sia e Diplo (LSD): fuori ora il nuovo singolo “No New Friends” appeared first on News Mtv Italia.

Gionny Scandal-Dove sei/ Il nuovo singolo con Giulia Jean del 27enne lucano : nuovo singolo di Gionny Scandal. In collaborazione con Giulia Jean uscirà il prossimo 15 marzo "Dove sei". Il commento dell'artista