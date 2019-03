Il nome della rosa – Terza puntata di lunedì 18 marzo 2019 – Trama e anticipazioni

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - domani il 3° appuntamento con la serie : appuntamento lunedì 18 marzo con la terza puntata de “Il nome della rosa“, su RAI1 alle 21.25. La serie tratta dal libro di Umberto Eco e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d’eccezione tra cui spicca il nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la ...

Il nome della rosa - la replica della 3ª puntata in streaming su RaiPlay : Prosegue senza sosta la marcia trionfale della fiction targata Rai "Il nome della rosa", basata sull'omonimo libro di Umberto Eco. Lunedì 18 marzo andrà in onda in prime-time su Rai 1 la terza puntata della serie: in tale appuntamento, Bernardo continuerà a nutrire dubbi su Remigio, Severino morirà e la ragazza occitana verrà accusata di stregoneria. Se per caso non si avrà modo di vedere la terza puntata in diretta, sarà possibile sempre ...

Anticipazioni terza puntata Il nome della rosa : Salvatore viene arrestato : Torna anche questa settimana l'appuntamento con la fiction basata sul capolavoro letterario di Umberto Eco, "Il nome della rosa". Lunedì 18 marzo verrà trasmessa in prime-time su Rai 1 la terza puntata della prima stagione della serie. In questo appuntamento verrà ucciso un altro abitante dell'abbazia, Adso si lascerà andare alla passione con la ragazza occitana e Salvatore verrà arrestato. La confessione di Remigio Le Anticipazioni della terza ...

Il nome della rosa - Guglielmo : la confessione spiazzante dell’attore : Il nome della rosa: John Turturro (Guglielmo) fa una confessione forte. Le sue dichiarazioni Si è raccontato sulle pagine di Nuovo Tv John Turturro, che nella fiction Il nome della rosa interpreta Guglielmo. E nell’intervista in questione l’attore ha rilasciato una dichiarazione forte, affermando: Con Il nome della rosa ho capito che viviamo ancora nel Medioevo! Nel libro di Eco c’è tutta l’attualità di oggi, dagli ...

John Turturro : moglie - altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa : John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa Chi è John Turturro È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di ...

Il nome della rosa : cast - trama puntate e streaming o replica serie tv : Il nome della rosa: cast, trama puntate e streaming o replica serie tv Anticipazioni e cast Il nome della rosa, quando inizia Il nome della rosa è il celebre romanzo di Umberto Eco, pubblicato per la prima volta nel 1980. L’opera ha ottenuto un vasto successo sia nel pubblico sia nella critica, tant’è che nel 1981 vinse il Premio Strega e venne inserito tra “I 100 libri del secolo” per Le Monde. Di grande successo fu anche ...

Umberto Eco : libri - frasi e figli. Chi è l’autore de Il nome della rosa : Umberto Eco: libri, frasi e figli. Chi è l’autore de Il nome della rosa Vita privata Umberto Eco e chi è La serie kolossal in onda sulla Rai Il nome della rosa riporta in auge la figura Umberto Eco, compianto autore dell’omonimo romanzo. Umberto Eco: un profilo difficile da inquadrare l’autore de Il nome della rosa è stato uno degli intellettuali italiani più importanti e influenti della seconda metà del Novecento. È difficile ...

Ascolti tv - Il nome della rosa in calo ma batte L’isola dei famosi con 4.7 milioni di telespettatori : Flessione per Il nome della rosa. La seconda puntata della serie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi due milioni di telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gli Ascolti della prima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%). Ascolti tv prime time La nona puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5 ha ...

Michael Emerson : biografia e carriera. Chi è ne Il nome della Rosa : Michael Emerson: biografia e carriera. Chi è ne Il Nome della Rosa Chi è Michael Emerson Conosciuto soprattutto grazie alle serie Lost e Person of Interest, Michael Emerson è stato da poco rivelato nel cast de Il Nome della Rosa. La serie TV di Rai Fiction, diretta da Giacomo Battiato, basata sull’omonimo romanzo del grande Umberto Eco ha infatti aggiunto nel cast Michael Emerson e Sebastian Koch. La serie rimane piuttosto fedele al ...

Sebastian Koch : moglie e carriera. Chi è ne Il nome della Rosa : Sebastian Koch: moglie e carriera. Chi è ne Il Nome della Rosa Chi è Sebastian Koch Il Nome di Sebastian Koch è stato da poco rivelato tra il cast che compone la serie Il Nome della Rosa. Si tratta dell’adattamento per il piccolo schermo, attraverso il format di una fiction, del celebre romanzo di Umberto Eco da cui prende, appunto, il Nome: Il Nome della Rosa. Le riprese della serie televisiva, diretta da Giacomo Battiato, sono ...