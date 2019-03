Il M5S boccia la flat tax leghista | ' È soltanto propaganda elettorale'

Diciotti - Boccia (Pd) al M5S : “Ribellatevi a questa deriva guidata da Di Maio. Casaleggio padre e Grillo volevano altro” : “Il M5s oggi è politica, come lo è il Pd, ormai è un partito tradizionale a tutti gli effetti. La piattaforma Rousseau non solo è opaca, ma ieri è stato dimostrato ancora una volta come non sia assolutamente garante di terzietà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Pd Francesco Boccia, il quale ricorda di essere stato sempre aperto al dialogo ...

La Lega balza al 34 - 5%. E gli elettori bocciano il M5S : "Incapace di governare" : Non hanno mostrato capacità di governo, hanno tradito i valori e Luigi Di Maio un leader debole. Queste tre frasi potrebbero essere attribuite a Silvio Berlusconi, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi o Nicola Zingaretti ma sono il responso che gli elettori Cinque Stelle hanno dato al sondaggio della Index Research alla domanda: i risultati del Movimento 5 Stelle nelle elezioni e nei sondaggi, sono dovuti al fatto che...? E via alla disamina. Gli ultrà ...

Processo a Salvini - oggi il voto online del M5S. A rischio tenuta governo. Grillo boccia il quesito : Dalle 10 di questa mattina gli iscritti del Movimento sono chiamati a esprimersi, sì o no, sull'immunità parlamentare del ministro dell'Interno Salvini sul caso Diciotti. 'Dormo tranquillo e rifarei ...

Dossier boccia la Tav. M5S : 'Stop unica via'. Salvini : 'Chi ha letto il rapporto parla di dati strani' : Nuova polemica all'interno della maggioranza sull'analisi negativa della Commissione ministeriale sui costi-benefici dell'alta velocità Torino-Lione. La Lega non intende rinunciare all'opera e non ...

L'autonomia slitta ancora - bocciata dai ministri M5S : ... a chi toccherà pagare i maggiori eventuali costi dell'attuazione delle intese, alle altre Regioni o il ministero dell'Economia dovrà trovare altre coperture a carico della fiscalità generale? I ...

Tav - M5S : 'Un enorme spreco - Boccia se ne faccia una ragione' : I dati dell'analisi costi-benefici della Tav Torino-Lione "parlano chiaro". Lo affermano i portavoce del M5s in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, secondo i quali il presidente di ...

Il M5S boccia lo scudo della Lega "Nessuna ambiguità sull'evasione" : "Non credo che al nostro sistema fiscale serva uno scudo, piuttosto la riduzione della tassazione deve andare di pari passo con una pubblica amministrazione meno invasiva nella lotta all’evasione. Ma quest’ultimo obiettivo Segui su affaritaliani.it

Tav - Salvini boccia M5S : «Niente stop - piano Marshall per il rilancio» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Ragusa - gruppo consiliare M5S boccia il Dup : Ragusa, il gruppo consiliare 5 Stelle boccia il documento unico di programmazione presentato dall'Amministrazione comunale il 29 gennaio