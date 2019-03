Il killer di Christchurch si "allenava con Fortnite" : Repubblica parla di videogiochi ma è davvero tutto da buttare? : Si sa quando la stampa generalista inizia a parlare di videogiochi e lo fa associando uno dei titoli più in voga del momento a un fatto estremamente negativo e crudele di attualità, in tutta la stampa specializzata e nei fan di questo medium scattano più campanelli d'allarme. Conoscendo le abitudini della stampa i dubbi sono quanto meno legittimi: come verrà trattata la nostra passione in questo caso?Un articolo di Repubblica associa il killer ...

Strage Christchurch : la storia dell'eroe che ha cercato di fermare il killer facendo da esca : La Strage di Christchurch ha il suo eroe: si tratta di Abdul Aziz, uomo di 48 anni originario di Kabul che ha distratto il killer ed evitato i suoi proiettili, mettendolo poi in fuga. Abdul Aziz era scappato 25 anni fa dall'Afghanistan come rifugiato, ora per la Nuova Zelanda è un eroe nazionale. La sua storia è stata raccontata dal Daily Mail.L'attentatore Brenton Tarrant è stato fermato proprio grazie al 48enne nella ...

Cosa significa e da dove viene l'ok rovesciato fatto dal killer di Christchurch davanti ai giudici : Mentre il giudice gli leggeva i gravissimi reati di cui è accusato, Brenton Tarrant è rimasto impassibile. Il responsabile della strage in due moschee neozelandesi - nella quale sono morte 49 persone - ha fatto un gesto singolare. Sprezzante, in silenzio, con le manette ai polsi, ha disegnato con le mani un 'ok' capovolto, un simbolo che stato è attribuito ai suprematisti bianchi. Sul suo significato, però, ci sono ...

Nuova Zelanda - strage di Christchurch : il killer in tribunale fa gesto dei suprematisti : È ancora sotto choc la Nuova Zelanda per quanto accaduto ieri a Christchurch, dove un uomo di 28 anni di nazionalità australiana, ha sparato in due moschee situate in diversi sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in modo grave 48. La strage, compiuta mentre i fedeli stavano effettuando la preghiera del Venerdì, in pieno giorno, ha preso di mira proprio gli immigrati di fede musulmana. Tarrant aveva anche pubblicato un manifesto ...

Strage in moschea a Christchurch - sopravvissuto si è finto morto per sfuggire al killer : Mustafa Boztas era nella moschea neozelandese quando il killer ha fatto fuoco sulla folla di fedeli in preghiera. È stato colpito a una gamba e si è finto morto. Quando l'attentatore si è allontanato è scappato da una finestra. Ora è ricoverato con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra.Continua a leggere

La strage di Christchurch ha il suo eroe : un ragazzo ha disarmato il killer a mani nude : Anche la strage di Christchurch ha il suo eroe. Non si conosce il suo nome ma è il ragazzo che di solito si prende cura della moschea di Linwood, una delle due attaccate oggi dal 28enne australiano Brenton Tarrant: il giovane a mani nude è riuscito a disarmare l'attentatore, lo ha anche inseguito e ha cercato di sparargli con la sua stessa arma, non riuscendo però a trovare il grilletto e dandogli così il tempo di ...