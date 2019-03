Il gioco per adulti Super Real Mahjong PV è stato rimosso dal Nintendo eShop

Scopriamo come Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sta cambiando l’esperienza di gioco mobile : Qualcomm ci spiega perché Snapdragon Elite Gaming è destinato a cambiare il modo in cui giochiamo con i nostri smartphone. L'articolo Scopriamo come Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sta cambiando l’esperienza di gioco mobile proviene da TuttoAndroid.

Tom Clancy’s The Division 2 Recensione PS4 Pro : un’esperienza di gioco corposa : Sono passati tre lunghi anni e grazie a Ubisoft Italia siamo su Tom Clancy’s The Division 2. Diciamo subito che il titolo non si discosta molto dal suo predecessore; e questo è un bene. Il gioco rimane un open world di genere action RPG con tanti colpi di scena, tanta esplorazione e un comparto tecnico di altissimo livello. The Division 2, dunque, ci riporta nel mondo post-apocalittico che conoscevamo, ma in una location differente. Questa ...

Atalanta-Chievo : Gol annullato per fuorigioco : 26': Zapata pericoloso, palla respinta da Sorrentino. Calcio d'angolo per l'Atalanta 22': brivido in campo, Gomez tira davanti alla porta del Chievo, fuori di poco 21': gol annullato al Chievo per ...

"Days Gone" - biker - zombie e natura selvaggia nel prossimo videogioco per PlayStation 4 : ...alcune meccaniche tipiche di un gioco in terza persona tipo The Last of Us con enormi spazi aperti da esplorare e in cui trovare missioni secondarie e imprevisti che rendono ogni avventura nel mondo ...

Satisfactory è il primo gioco che vanterà una modalità per aracnofobici : I ragni sono elementi presenti in svariati videogiochi, in quanto (specialmente negli RPG) sono i nemici perfetti, silenziosi, terrificanti, disgustosi e letali. Gli utenti che soffrono di aracnofobia potrebbero aver riscontrato qualche problema in merito, ma se hanno intenzione di acquistare il nuovo titolo dei ragazzi di Coffee Stain, possono decisamente stare tranquilli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Satisfactory presenta dei ...

Il creatore della visual novel Tiny Snow ammette di non aver mai avuto una storia d'amore - gli utenti Steam acquistano il suo gioco per consolarlo : Tiny Snow è una visual novel disponibile su Steam esclusivamente in cinese, tuttavia nell'ultima settimana il titolo è diventato virale anche in occidente, a causa di un Tweet molto triste pubblicato dal creatore.Come riporta Polygon, tutto è cominciato quando un giocatore ha espresso la sua delusione riguardo alla componente romantica del titolo, successivamente il creatore ha così risposto:"La trama non è convincente perché... non ho mai... ...

Bonucci : 'Occhio - l'Ajax è in forma. Dopo l'Atletico abbiamo scoperto una Juve nuova - che crea gioco' : Il difensore della Juventus , Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport per commentare il sorteggio dei quarti di finale Champions League che ha visto i bianconeri accoppiati con l'Ajax. AJAX - 'L'abbiamo saputo a fine allenamento, appena rientrati nello spogliatoio.

Best Applied Game : Italian Video Game Awards e Rome Video Game Lab insieme per premiare i titoli che vanno oltre i canonici ambiti di gioco e intrattenimento : AESVI, l'associazione di categoria che riunisce i protagonisti dell'industria dei Videogiochi, e gli organizzatori di Rome Video Game Lab, l'evento che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019 presso gli studi di Cinecittà a Roma, annunciano oggi la nascita di una partnership pensata per assegnare il premio "Best Applied Game" agli sviluppatori Italiani. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Gli Applied Game sono quei ...

Premio CA FriulAdria "Una vita per la scrittura" a gioconda Belli : Questa la motivazione del Premio assegnato da FriulAdria: Raccogliendo l'eredità delle antiche culture del suo Paese e attingendo ad esperienze autobiografiche, Gioconda Belli dà vita a un mondo ...

Incredibile rumor per Cyberpunk 2077 : Lady Gaga dagli Oscar a un ruolo nel videogioco? : Cyberpunk 2077 non è solo la prossima scommessa ruolistica di CD Projekt RED, ma rappresenta anche uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni dalla community di appassionati. Naturale, quando allo sviluppo troviamo gli stessi ragazzi che ci hanno regalato il sontuoso The Witcher 3: Wild Hunt, conclusione delle avventure dello strigo Geralat Di Rivia. Fisiologico se il primo video di gameplay è tanto denso di contenuti e idee potenzialmente ...

"Anthem è qui per restare" : BioWare al lavoro per migliorare il gioco : Il lancio di Anthem non è andato liscio come speravano BioWare e EA. Dopo aver ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida, il gioco ha registrato vendite non esattamente stellari, il tutto seguito da alcuni sconcertanti problemi per aspetti fondamentali dell'esperienza, come i crash su PS4.Non sorprende quindi che la community sia insoddisfatta dello stato del gioco. Recentemente, come segnala Gamingbolt, Reddit ha raccolto un thread su molti di ...

Leonardo Da Vinci e il mistero della gioconda nuda per i 500 anni dalla morte : In giro per il mondo, riuniti a Chantilly per una mostra-evento aperta al pubblico dal 1 giugno al 6 ottobre. 'Per la prima volta - spiega illustrando a Chantilly, in anteprima, i risultati del lungo ...

Salvini scherza : "Stiamo lavorando per riprenderci la gioconda" : 'Stiamo lavorando per riprenderci la Gioconda, scherzo, non abbiamo bisogno di altre crisi internazionali'. Così il vicepremier Matteo Salvini scherza alla presentazione delle celebrazioni per il 500 ...

Le Iene - Taylor Mega 'seduce per gioco' su Tinder : tre ragazzi la rifiutano (VIDEO) : Taylor Mega è una famosa influencer che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei famosi. La ragazza dal fisico statuario è stata ampiamente criticata nei mesi scorsi per aver rivelato di voler guadagnare un milione di euro al mese per vivere bene. L'ex fidanzata di Tony Effe ha inoltre dichiarato di fare cinque volte al giorno l'amore, frase che ha suscitato ancora di più la curiosità del popolo del web nei suoi confronti. Ieri sera è ...