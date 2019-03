Tirreno-Adriatico - Oscar GATTO racconta i momenti dell’incidente : “andavamo a 60 km/h e all’improvviso…” : Il corridore della Bora ha parlato dell’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Majka nel corso della prima tappa della Tirreno-Adriatico Poteva finire molto peggio, considerando la velocità e l’impatto tra la bici di Rafa Majka e il pedone investito. Per fortuna, l’incidente avvenuto nel corso della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2019 non ha causato gravi conseguenze per nessuno degli individui coinvolti, ...

MotoGp – I cani ed il GATTO di Valentino Rossi sono cresciuti : il pilota ‘li porta con sè’ in Qatar [FOTO] : Valentino Rossi personalizza la sua Yamaha: sulla M1 in Qatar spunta un simpatico e nuovo sticker dedicato ai suoi cuccioli Valentino Rossi dà un tocco personale alla sua M1. Il pilota di Tavullia è sceso in pista, in occasione della prima sessione di prove libere in Qatar, con una Yamaha rinnovata. Questa volta non stiamo parlando del punto di vista meccanico, ma di quello puramente estetico. Sulla ‘coda’ della moto del 9 ...

Amalfi - all'Arsenale della Repubblica si ride con 'Il GATTO e la Luna' : Gli appuntamenti teatrali all'Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi continueranno poi con i seguenti spettacoli: sabato 16 marzo "Lacrime d'Ammore" con Antonio Speranza, Aniello Palomba, Daniela ...

Il tuo GATTO è nevrotico? Secondo la scienza rispecchia semplicemente la tua personalità : Abbiamo appena terminato la nostra giornata di lavoro, posiamo la macchina in garage e saliamo al nostro appartamento. Giriamo la chiave nella serratura e, un attimo prima di farle fare l'ultimo ...

Il GATTO CON gli Stivali 2 : ecco chi dirigerà il sequel : Scelto il regista della pellicola Il Gatto con gli Stivali 2! Il Gatto con gli Stivali 2: secondo quanto riportato da Deadline sarà Bob Persichetti, regista premio Oscar per Spider-Man: Un Nuovo Universo, a dirigere il sequel al cinema. Il Gatto con gli Stivali 2 è una parodia in chiave animata del famoso personaggio immaginario chiamato ... Leggi tuttoIl Gatto con gli Stivali 2: ecco chi dirigerà il sequelL'articolo Il Gatto con gli Stivali ...

Inter - la conferenza stampa di Spalletti interrotta da… un GATTO! [VIDEO] : Luciano Spalletti in conferenza stampa stava parlando dell’apporto di Lautaro Martinez in contumacia di Icardi, ma è stato Interrotto da un pianto Luciano Spalletti è parso soddisfatto della vittoria della sua Inter nella giornata di ieri. Il tecnico in conferenza stampa è stato incalzato dalle domande su Icardi ed anche sul suo sostituto Lautaro Martinez, ma ad un certo punto è stato Interrotto dal pianto di un gattino. Il tecnico ...

USA. GATTO congelato in un blocco di neve : il salvataggio è miracoloso : Fluffy è stato trovato dai suoi padroni in un cumulo di neve fuori dalla loro abitazione nel Montana lo scorso 31 gennaio. Quel giorno c'erano -8°. Portato ad un clinica veterinaria, la temperatura del Gatto era così bassa che il normale termometro non riusciva neanche a misurarla...Continua a leggere

Spezza il collo del GATTO sbattendolo contro un tavolo davanti ai figli piccoli : “Era depressa” : Ariane Borg, 38enne americana di Holladay, nello Utah, è stata arrestata con l'accusa di abusi su minori e torture di animali dopo aver ucciso il gatto di famiglia sbattendolo contro il tavolo e Spezzandogli il collo: "Era una mamma amorevole ma da tempo combatteva contro la depressione".Continua a leggere

Lecce - abbandona cane e GATTO : incastrato dalle telecamere | L'Enpa a Tgcom24 : "Confidiamo nella giustizia" : Ha le ore contate il 35enne che si è disfatto dei due animali domestici nella zona industriale di Lequile. "Confidiamo nella giustizia", commentano i volontari Enpa a Tgcom24