Il futuro del Paese e è quello di Roma

Roma - mistero Trigoria : chi decide il futuro del club? : Quando, come accaduto ieri, la Lazio demolisce in scioltezza il Parma a conferma delle sue notevoli qualità tecniche, sale il rammarico per le tante occasioni perse in campo e al calciomercato. Con un ...

Scambi culturali e speranza per il futuro dell'amicizia tra Cina e Germania : Quest'anno, il progetto ha celebrato il suo 60esimo anniversario e ha invitato 11 rappresentanti da tutto il mondo per partecipare ad una serie di attività di Scambio. Per celebrare il 60esimo ...

Robot da combattimento - ecco la guerra del futuro e chi si oppone ai soldati senza anima : "Fermate la corsa ai Robot killer!". Perché i Robot non sanno cosa sia il rispetto delle leggi umanitarie in guerra; perché possono spezzare la catena di comando e controllo, quella che consente di ...

Connessa - condivisa e sostenibile : ecco la mobilità del futuro : Giorgio Meszely, CEO GaiaGo Che cos’è una smart city? In che modo i cambiamenti digitali possono migliorare e integrare le soluzioni di mobilità cittadina? Sono questi i focus su cui si è sviluppata la tavola rotonda Smart City >> Mobility Platform, tenutasi giovedì 14 marzo presso lo spazio Copernico Isola di Milano, nel pieno della Milano Digital Week. A organizzare l’appuntamento, la start up GaiaGo, prima realtà “Mobility as a service” ...

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...

VOLKSWAGEN/ Quel taglio di 7.000 posti profetico sul futuro dell'auto : Nello stesso giorno in cui annuncia nuovi investimenti e modelli elettrici, VOLKSWAGEN fa anche sapere che taglierà 7.000 posti di lavoro

Regali da royal baby : dai mocassini del futuro figlio di Harry e Meghan al bosco di George : Harry e Meghan, in visita alla Canada House di Londra, ricevono un paio di mocassini per il royal babyHarry e Meghan, in visita alla Canada House di Londra, ricevono un paio di mocassini per il royal babyHarry e Meghan, in visita alla Canada House di Londra, ricevono un paio di mocassini per il royal babyHarry e Meghan, in visita alla Canada House di Londra, ricevono un paio di mocassini per il royal babyHarry e Meghan, in visita alla Canada ...

La deliziosa Greta e la stupida utopia del futuro : ... il mondo salvato dai ragazzini. Nota bene per i cretini che abbondano: prendersela con una figura idolatrica è diverso dall'attaccare personalmente una deliziosa ragazzina alla quale auguro solo non ...

Universo Marvel : Kevin Feige svela il nome del personaggio che prenderà il comando dell'UCM in futuro : Quando abbiamo scoperto che Brie Larson era interessata ad unirsi al nostro mondo abbiamo avuto un bel po' di incontri preliminari. Lei è una grande fan del personaggio dei fumetti. Uno dei momenti ...

Perugia - 75 milioni in opere pubbliche per il futuro. Il Pd : 'Prosegue la perenne campagna elettorale della Giunta comunale ' : Perugia - "È davvero sorprendente come dopo 5 anni di governo da parte della Giunta comunale, ad appena 2 mesi dalle nuove elezioni, si promettano ingenti somme da destinare alla città, dopo l'...

Assomusica sul futuro del provvedimento Europa Creativa : 'Musica come motore di sviluppo' : " La cultura è una componente fondamentale e autonoma, trasversale ma non accessoria, del terziario di mercato e dell'economia del Paese . " afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio " " ...

Global Strike for Future : ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida contro i cambiamenti climatici : Il nostro clima ha modellato la vita sulla Terra per migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosfera della Terra è uno strato sottile in termini relativi come la buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra, come l’anidride ...

Conclusa la seconda sessione della XIII APN - Li Keqiang : "Fiducioso sul futuro dell'economia cinese" : "L'economia cinese " ha risposto Li Keqiang - si trova ad affrontare una nuova pressione al ribasso; attualmente, la crescita economica in tutto il mondo sta rallentando. Il governo cinese ha ...

Clima - il premier Conte : “è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta” : “Il Climate change è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta. I Capi di Stato e di Governo non solo hanno l’obbligo morale di ascoltare il grido d’allarme che si sta sollevando oggi da ogni angolo del mondo, ma devono concretamente adoperarsi. L’ignavia sarebbe una imperdonabile colpa storica“. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su facebook. Conte garantisce ...