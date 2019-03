Il ct azzurro Mancini | Balotelli e Belotti a casa? Rispetto le opinioni | ma scelgo

Nazionale - new entry nello staff azzurro : Attilio Lombardo sarà l’assistente tecnico del ct Mancini : Il ct azzurro ha deciso in coinvolgere nel suo staff anche Attilio Lombardo, che ricoprirà il ruolo di assistente tecnico New entry nella Nazionale di Roberto Mancini: si tratta di Attilio Lombardo, che inizia il suo percorso nello staff azzurro con il ruolo di assistente tecnico. Nato a Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, ex compagno di squadra e già collaboratore di Mancini al Manchester City e al Galatasaray, Lombardo veste ...

Quagliarella in azzurro a Coverciano - l’attaccante della Sampdoria soddisfatto : “Mancini premia chi merita” : Quagliarella convocato in Nazionale da Mancini: le parole del 36enne dallo stage di Coverciano “Il mio segreto è sempre stato lavorare con serietà, questo alla lunga paga. Essere convocato a 36 anni è motivo di grande soddisfazione, significa che Mancini osserva tutti e premia chi merita. Oggi mi ritrovo a quest’età a giocare con tanti giovani che faranno bene in futuro“. Lo dice l’attaccante della Sampdoria, Fabio ...