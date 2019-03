ilsole24ore

(Di lunedì 18 marzo 2019) In buona parte, quindi, settori in cui il 'Made in Italy' ha posizioni di leadership e questo spiega i pesantissimi danni che i '' provocano all'economia nazionale. Le merci contraffatte ...

mariosaraceni : Il commercio dei «falsi» supera i 500 miliardi di dollari. Italia tra i Paesi più colpiti - 2didenari : Il commercio dei «falsi» supera i 500 miliardi di dollari. Italia tra i Paesi più colpiti (@sole24ore) - HakulinenMaria : RT @24finanza: Il commercio dei «falsi» supera i 500 miliardi di dollari. Italia tra i Paesi più colpiti -