Il caso È guerra di cifre sulla flat-tax

L’Ue si è scocciata della guerra di Salvini sui migranti. Il caso Sophia : Milano. Per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, la missione navale Sophia “ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale, sottoscritto dal governo Renzi non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione”. La m