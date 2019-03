Il 15% di tasse fino a 65 mila euro |   cosa è la flat tax e a chi si applica

corriere

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ora sialle partite Iva:a 100l’aliquota sale al 20% (ma dal 2020). La proposta della Lega: estenderla anche ai lavoratori dipendenti

bwin1966 : RT @Efisio31251859: @chiossimanuela2 Nell'Europa dell'est è così da anni!! E spesso sono medici italiani!! La tassazione in confronto a noi… - GiraudoDavide : @Gheredin @Enne_87 @GiorgiaMeloni Posto il fatto che le tasse non servono a far sopravvivere lo stato ma secondo me… - Zzz_zzzzdica33 : RT @ErmannoKilgore: #Flattax distrazione di massa, chi può pensare di pagare tutti il 15% di tasse? Non avresti soldi più per reggere lo St… -