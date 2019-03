Identifico uomo precipitato e morto alla Madonna D' Appari

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'Aquila - E' stato identificato l'che ieri mattina èdopo essereda un sentiero nelle vicinanze del santuario delladi, che si trova tra le frazioni aquilane di Paganica e Camarda, si tratta di un 44enne originario di Camarda, Gianni Carrozzi. L'identificazione è avvenuta dopo che il fratello si è accorto della sua scomparsa, ed ha descritto agli inquirenti come era vestito il suo congiunto. La vittima da una prima ricostruzione sarebbe scivolato accidentalmente, sbattendo in maniera rovinosa la testa, in un passaggio che porta all'eremo nei pressi di una parete rocciosa utilizzata da molti appassionati per fare delle arrampicate. All'incidente hanno assistito alcune persone che stavano camminando nelle vicinanze, che hanno dato l'rme, ora dovrà essere l'esame autoptico a stabilire se ...

GladinoroRifici : @FedericaMasolin @VanityFairIt Concordo @FedericaMasolin ... la Competenza si sposa perfettamente con la Bellezza E… - SalTilaro : RT @SalTilaro: #facciamorete #DirittiAllaMeta #Resistenza PERTINI! Era un grand'uomo! Un vero SOCIALISTA! (L'unica forma di Governo in cui… - SalTilaro : #facciamorete #DirittiAllaMeta #Resistenza PERTINI! Era un grand'uomo! Un vero SOCIALISTA! (L'unica forma di Gover… -