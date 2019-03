Icardi esulta per la vittoria nel derby | “Milano è solo nerazzurra” FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Continua a rimanere fuori e la sua vicenda conosce ogni giorno nuovi spunti. Ma l'Inter, anche senza Mauro, si aggiudica il derby e scavalca il Milan in classifica. Esulta il numero 9 argentino, che posta sul profilo Instagram una foto con i colori nerazzurri sulla facciata del Duomo di Milano e la scritta: "Milano è solo nerazzurra". Ecco di seguito il post con la foto: Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Milano #MI9 Un post condiviso da Mauro Icardi – MI9 (@mauroicardi) in data: Mar 18, 2019 at 5:43 PDT

