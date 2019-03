I 5 Stelle affondano la flat tax leghista : “È soltanto propaganda elettorale” : La proposta leghista di introdurre una flat tax per le famiglie viene cestinata dagli uomini del Movimento 5 Stelle e bollata come «propaganda elettorale». Le ragioni della bocciatura risiedono nei costi della misura anticipata ieri su La Stampa: tra i 25 e i 59,3 miliardi di euro. Una misura impossibile da attuare. O come punge Luigi Di Maio: «Una...