Huawei P30 e P30 Pro | prezzo | uscita in Italia e anticipazioni

Huawei P30 Pro : il display Oled sarà fornito da Samsung : Dunque, il fatto che Samsung e Huawei si stiano sfidano in tutto il mondo contendendosi la palma di primo produttore mondiale di telefonini, non impedisce ai due colossi di stringere accordi ...

Huawei P30 e P30 Pro in nuovi render - svelate le specifiche di P30 Lite : Huawei P30 e P30 Pro sono comparsi in nuovi render che sanno di ufficialità, da Android Enterprise arrivano le specifiche tecniche del P30 Lite.

L'OLED di Huawei P30 Pro arriva da Samsung - secondo i rumor : per la corsa verso la gloria serve il miglior cavallo : Probabilmente non è andata giù neppure a Huawei la storia dei display tendenti al verde che ha riguardato alcune unità di Mate 20 Pro

Senza segreti tutte le specifiche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro a 11 giorni dall’uscita : Le specifiche tecniche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro non sono più un mistero. I due telefoni sono stati dettagliati nelle loro schede hardware già oggi 15 marzo e grazie al contributo di WindFuture, fonte più che autorevole in fatto di indiscrezioni, possiamo dire esattamente di quale dotazione potranno beneficiare entrambi i modelli, Senza particolari dubbi. Un primo e fondamentale punto in comune tra Huawei P30 e P30 Pro è ...

Huawei P30 Pro - ecco quasi tutte le presunte caratteristiche tecniche : A poco più di 10 giorni dalla presentazione di Huawei P30 Pro emergono nuovi dettagli sull'attesissimo top di gamma del colosso cinese, che sarà presentato il26 marzo a Parigi. Si tratterà ancora una volta di uno smartphone che punterà moltissimo sul comparto fotografico, da anni fiore all'occhiello di Huawei, che sta mettendo a frutto la preziosa collaborazione […]

Strepitoso punteggio Huawei P30 da 6 GB al passaggio Geekbench - fa anche meglio del P30 Pro : Può sembrare incredibile ma è così. Huawei P30 è stato appena paparazzato nel suo primo passaggio Geekbench e il risultato ottenuto dal device, nella sua versione da 6 GB, è strabiliante (naturalmente in ordine di performance), soprattutto se paragonato a quello del suo fratello maggiore Huawei P3o Pro perché stranamente inferiore. Come ben sanno i lettori di OptiMagazine, i due Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati il prossimo 26 marzo ma ...

Non serve aspettare per il Huawei P30 Lite : lanciato il gemello Nova 4e : In Cina oggi 14 marzo è stata la volta di Huawei Nova 4e, da quel che sappiamo l'alter ego del nostro Huawei P30 Lite. Ieri vi avevamo anticipato quelle che sarebbero potute essere le sue specifiche tecniche, che adesso siamo in grado di confermarvi, oltre che ad integrarli con la parte mancante. Il device monta uno schermo da 6.15 pollici FullHD+ (2312 x 1080 pixel) con form-factor di 19,5:9, il processore Kirin 710, 4/6GB di RAM, 128GB di ...

Huawei Nova 4e è ufficiale in Cina : tripla fotocamera - Kirin 710 e un design che sa di P30 Lite : Huawei Nova 4e è un nuovo smartphone di fascia media oggi ufficiale. Fra le sue caratteristiche salienti un display da 6,15 pollici FullHD+, il Kirin 710, una tripla fotocamera posteriore e 128 GB di memoria interne, caratteristiche che ricordano molto l'imminente Huawei P30 Lite.

Huawei P30 Pro si mostra in una versione rosso fuoco e avrà un sensore ad infrarossi : Nelle scorse ore sono apparse nuove immagini di una variante rosso fuoco di Huawei P30 Pro, uno degli smartphone che saranno presentati il 26 marzo

Huawei P30 Pro : ecco nuovi sample della feature Super Zoom : Huawei P30 Pro torna nuovamente a far parlare di sé: sono state pubblicate nuove immagini che mostrano la funzione Super Zoom in azione.

Nuovi teaser per la gamma Huawei P30 - ancora una volta sul comparto fotografico : Nuovi teaser sul comparto fotografico di Huawei P30 e P30 Pro compaiono in Rete, pubblicati anche dall'account ufficiale Huawei Mall su Weibo.

Cala la maschera il Huawei P30 Lite : il gemello Nova 4e quasi ufficiale : Cala la maschera il Huawei P30 Lite, o per meglio dire il Nova 4e, fratello gemello della versione economica del prossimo top di gamma, che adotta in Cina un nome commerciale diverso, non cambiando la sostanza dei fatti. Il dispositivo, come vi avevamo raccontato in questo articolo, dovrebbe essere presentato domani 14 marzo per il mercato locale. Grazie alla soffiata di un e-commerce del luogo, possiamo già conoscerne le principali specifiche ...

Senza trucco e senza inganno il Huawei P30 Pro - le vere foto che può scattare con il Super Zoom : Questa volta non ci sono trucchi e neanche incomprensioni, le foto scattate con il Huawei P30 Pro e con la modalità Super Zoom tanto chiacchierata sono quelle presenti in questo articolo. Solo due giorni fa, c'è stato grande scalpore intorno all'epic fail di Huawei appunto che, in alcuni poster promozionali per il nuovo top di gamma, ha mostrato immagini strabilianti tra cui quella di un vulcano in eruzione, dettagliatissima in ogni suo ...

Huawei P30 Pro fa visita ad AnTuTu Benchmark confermando varie specifiche : Huawei P30 Pro è stato avvistato qualche minuto fa su AnTuTu Benchmark, dove ha ottenuto un punteggio non esattamente entusiasmante.