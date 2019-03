Highlights Serie A | Milan-Inter 2-3 | il video dei gol del derby

Serie A - Milan-Inter 2-3 : Highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Nel derby di Milano sblocca subito il risultato Vecino. Raddoppia nel secondo tempo De Vrij e Lautaro Martinez firma il tris su rigore. I rossoneri segnano con Bakayoko e Musacchio

Serie A - Napoli-Udinese 4-2 : Highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Le firme di Younes, Callejon, Milik e Mertens nel successo degli azzurri. Per i bianconeri a segno Lasagna e Fofana. Paura per Ospina, trasportato in ospedale a fine primo tempo, dopo che in avvio di ...

Video/ Verona-Ascoli - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie B - 29giornata - : Video Verona-Ascoli, 1-1,: highlights e gol della partita valevole per la 29giornata di Serie B. Nulla di fatto al Bentegodi.

Video/ Sassuolo Sampdoria - 3-5 - : Highlights e gol della partita - Serie A - : Video Sassuolo Sampdoria, 3-5,: highlights e gol della partita di Serie A, le immagini dell'anticipo della 28giornata di campionato al Mapei Stadium.

Video/ Torino Bologna - 2-3 - : Highlights e gol della partita - Serie A - : Video Torino Bologna, -,: highlights e gol della partita di Serie A, anticipo serale della 28giornata. Le immagini salienti dallo stadio Olimpico.

Serie A - Spal Roma 2-1 : Highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Prima sconfitta per Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Tre punti preziosissimi, invece, per la lotta salvezza per la squadra di Semplici. Padroni di casa in vantaggio con Fares, pareggio Roma con ...

Serie A - Sassuolo Sampdoria 3-5 : Highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Tante emozioni a Reggio Emilia con ben otto gol. Sblocca Defrel per i blucerchiati, raddoppia il solito Quagliarella. Boga accorcia le distanze ma Linetty porta la Samp sul 3-1. Nella ripresa in rete ...

VIDEO Cagliari-Fiorentina 2-1 - Highlights - gol e sintesi 28a giornata Serie A. Decidono Joao Pedro e Ceppitelli : Il Cagliari trova tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, superando per 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. La squadra di Maran si conferma fortissima tra le mura amiche e supera i Viola grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli, entrambe nel secondo tempo. Nel finale Chiesa ha accorciato le distanze, ma è stato un gol inutile per la Fiorentina, che perde ormai ogni speranza di agganciare il treno ...

Video/ Venezia Palermo - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie B - : Video Venezia Palermo, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, giocata al Penzo nella 28giornata di Serie B. Bocalon e Puscas in rete.

Video/ Roma-Empoli - 2-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A - 27giornata - : Video Roma-Empoli, 2-1,: highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie A. I gol di El Shaarawy e Schick fanno felice Ranieri

Video/ Fiorentina-Lazio - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A - 27giornata - : Video Fiorentina-Lazio, 1-1,: highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie A, disputata al Franchi di Firenze.

Video/ Cremonese Benevento - 1-0 - : Highlights e gol della partita - Serie B - : Video Cremonese Benevento, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie B decisa in extremis da un gol di Emmers, 28giornata, 10 marzo,.

Video/ Salernitana-Crotone - 0-2 - : Highlights e gol della partita - Serie B - : Video Salernitana-Crotone, 0-2,: highlights e gol della partita valevole per la 28giornata di Serie B. All'Arechi decide una doppietta di Simy.

Video/ Triestina-Pordenone - 1-2 - : Highlights e gol della partita - Serie C girone B - : Video Triestina-Pordenone, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita valevole per la 30giornata di Serie C girone B. I ramarri volano a +10.