Herpes labiale | studio italiano rivela | numerose recidive danneggiano il cervello

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Le fastidiose vescicole provocate sulle labbra dal virussimplex 1 (HSV-1), che di solito si presentano ripetutamente nel corso della vita, finora non erano mai state associate alla comparsa di patologie neurodegenerative. In particolare, poco o nulla si sapeva dei danni che ledi tale infezione possono generare a carico delUn nuovo, condotto da un team di ricercatori italiani coordinato da Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza, nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con l’Istituto di Farmacologia traslazionale del Cnr di Roma (Giovanna De Chiara), l’Università Cattolica-Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs (Claudio Grassi) e l’Irccs San Raffaele Pisana, ha messo in luce sperimentalmente, per la prima volta, che il virussimplex può contribuire ...

MedicinaOL : Herpes labiale: cause, sintomi, rimedi e trattamento farmacologico - PediatraCantoni : Herpes Labiale Bambini. Perchè arriva? Cosa fare? - PediatraCantoni : Il buo bambino ha delle bolle al labbro. Sarà Herpes? Cosa fare? Qui trovi una guida completa.… -