' Hanno sequestrato il 30enne che li aveva derubati' | scatta il terzo arresto in 24 ore

Como - arrestati 5 ragazzi : “Hanno sequestrato 4 minorenni e abusato di una di loro - anche prendendola a morsi” : Le hanno sequestrate per oltre tre ore in una stanza e hanno abusato almeno di una di loro. Con questa accusa cinque ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni, sono stati arrestati stamane dai carabinieri della compagnia di Como. Secondo la ricostruzione i giovani, in parte ubriachi e sotto l’effetto di stupefacenti, hanno chiuso quattro minorenni in una camera, minacciando di buttarle dalla finestra e poi “con modalità da ...