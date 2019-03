GREY’S ANATOMY 15×12 | anticipazioni | “Fidanzata in coma” | news e trama

tvsoap

(Di lunedì 18 marzo 2019)Lunedì 18 marzo 2019 alle 21.05 su Fox Life andrà in onda il l’episodio n. 12 della quindicesima stagione di Grey’s, intitolato Fidanzata in coma (Girlfriend in a coma). Ecco lesulla puntata in questione.L’episodio racconta dell’esperienza di una paziente in coma, Natasha e del suo fedelissimo fidanzato Garrett, che dà a Meredith la possibilità di riflettere sulla sua stessa vita sentimentale. Inoltre, la tensione nel matrimonio di Bailey e Ben arriva ad una conclusione e, nel frattempo, Betty rivela qualcosa di scoppiettante ad Owen e Amelia…Grey’s15: cosa succede nell’episodio “Girlfriend in a coma” In questo episodio la serie decide di giocare con l’evoluzione del tempo e gli effetti che lo stesso ha sui protagonisti. Tre mesi racchiusi in quarantadue minuti (a pochi giorni dal Natale ...

