Gravina | ' Voglio eliminare i mercanti del calcio | coloro che offendono questo sport'

calciomercato

(Di lunedì 18 marzo 2019) ... istituire una sorta di blacklist perché non possiamo vedere soggetti che passano da una città ad un'altra e continuano ad offendere e mortificaremondo. Stiamo spingendo molto sulle riforme.

onlyamour : RT @Isabella00089: 'Lottero, mi farò male, cadrò e mi rialzerò, ma non rinuncerò mai a quello che realmente voglio' (A. Grav… - beuatysky : RT @Isabella00089: 'Lottero, mi farò male, cadrò e mi rialzerò, ma non rinuncerò mai a quello che realmente voglio' (A. Grav… - AntonellaCrima2 : RT @Isabella00089: 'Lottero, mi farò male, cadrò e mi rialzerò, ma non rinuncerò mai a quello che realmente voglio' (A. Grav… -