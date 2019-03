Grande Torino | i ragazzi immaginano gli eroi di Superga 70 anni dopo

Torino - Cairo : "Faremo grandi cose. Mazzarri? Un Grande allenatore" : Il Torino sogna. Quarantuno punti dopo 26 giornate danno carica ed entusiasmo a tutta la piazza e il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua soddisfazione. 'Non voglio dire a che cosa puntiamo' ha ...

Parco Valentino - a Torino la Grande festa dell'auto : Dal 19 al 23 giugno la grande kermesse del mondo automotive tra passato, presente e futuro Parco Valentino si conferma per il 5° anno consecutivo l'evento automotive più importante in Italia, un vero e proprio salone delle quattro ruote nella ...

Mazzarri adesso pensa in Grande - il Torino vola : il punto di forza della squadra granata : Si sono giocate le prime partite valide per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto nel match tra Torino ed Atalanta. E’ un momento magico per la squadra di Walter Mazzarri, la squadra granata dopo una serie di risultati consecutivi è tornata pienamente in corsa per l’Europa. Successo davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, adesso si aprono importanti scenari per il proseguo ...

Short track - Coppa del Mondo Torino 2019 : Martina Valcepina è una stella mondiale. Grande Italia anche in staffetta : A Torino si è chiusa la Coppa del Mondo e nel capoluogo piemontesi si è potuto assistere alla miglior Italia della stagione. La squadra azzurra conquista quattro podi, il massimo stagionale, grazie ad una strepitosa Martina Valcepina e a due ottime staffette. Martina Valcepina si consacra in quel di Torino come una vera e propria stella mondiale. In questo momento nei 500 metri la valtellinese non ha rivali ed è la più forte di tutti. Un piccolo ...

Short track - Coppa del Mondo 2019 : Grande Italia a Torino! Valcepina vince ancora - staffetta donne d’argento e uomini di bronzo : E’ un’Italia eccezionale quella nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo di Short track a Torino. Una domenica indimenticabile, iniziata con un altro trionfo di Martina Valcepina nei 500m. Si tratta della terza vittoria consecutiva in questa distanza per la valtellinese, dopo quella ottenuta a Dresda la scorsa settimana e quella di ieri. Successi che hanno portato Martina a chiudere al secondo nella classifica di ...

Serie A Spal - Semplici : «Peccato non aver vinto - Torino Grande squadra» : FERRARA - Il pareggio contro il Torino , condito da una bella prestazione della squadra, ha soddisfatto il tecnico della Spal Leonardo Semplici . Fermare i granata, reduci da una striscia di vittorie ...

A Torino è attesa per venerdì la più Grande nevicata degli ultimi anni : A Torino è attesa per venerdì la più grande nevicata degli ultimi anni Sul Piemonte arriva "Big Snow" una perturbazione che porterà forti nevicate in montagna e accumuli importanti anche in città Parole chiave:

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era Grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Grande Torino - un francobollo in ricordo di Valentino Mazzola [FOTO] : Poste Italiane comunica che oggi 26 gennaio 2019 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Valentino Mazzola, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non ...