Golf | McIlroy punta al primato

Golf - Players Championship – Successo per Rory McIlroy : Woods 30° - Molinari 56° : Nel Players Championship il nordirlandese Rory McIlroy ha battuto Jim Furyk salendo al 4° posto nel World ranking Rory McIlroy è tornato al Successo dopo un anno imponendosi con 272 (67 65 70 70, -16) colpi nel Players Championship (PGA Tour), considerato una sorta di quinto major e disputato sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach in Florida, dove Tiger Woods si è classificato 30° con 282 (70 71 72 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo. 30° Tiger Woods - 56° Francesco Molinari : Rory McIlroy torna a vincere un torneo a un anno di distanza dall’ultima volta. Al The Players Championship il nordirlandese si prende il suo primo trionfo in uno dei tornei più importanti del PGA Tour, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro che, nel 1976, fu aperto dal leggendario Jack Nicklaus. McIlroy, a Ponte Vedra Beach, precede di un colpo il veterano d’America Jim Furyk, del quale è vano il -5 odierno e -15 totale, ...

Golf - WGC-Mexico Championship : successo per Dustin Johnson - staccato Rory McIlroy : Dustin Johnson ha vinto il sesto WGC in carriera distaccando di cinque colpi Rory McIlroy e di dieci i terzi in classifica Dustin Johnson ha dato spettacolo nel WGC-Mexico Championship, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, che ha vinto con 263 (64 67 66 66, -21) lasciando a cinque colpi Rory McIlroy (268, -16). Sul percorso Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico Tiger Woods è terminato decimo ...

Golf – WGC Mexico Championship : ottima rimonta di Molinari - sorpasso in vetta di Johnson su McIlroy : Il Golfista azzurro risale fino al tredicesimo posto, compiendo un bel passo avanti verso la top ten. Bene anche Tiger Woods, risalito in ottava piazza Francesco Molinari ha operato una bella rimonta salendo dal 25° al 13° posto con 138 (71 67, -4) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, è passato a condurre con 131 (64 67, -11) sorpassando Rory McIlroy (133, -9). Nel primo dei quattro eventi stagionali ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Rory McIlroy vola al comando dopo il primo giro. Francesco Molinari 25° : Si è concluso il primo giro del WGC-Mexico Championship al Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Sul par 71 del percorso del primo torneo WGC della stagione, dopo il primo giro, al comando c’è Rory McIlroy: il nordirlandese comincia con un eagle alla prima buca e corona la sua giornata con un -8 che lo rende leader solitario. Al secondo posto c’è Dustin Johnson (Stati Uniti) con -7, mentre sono terzi ex-aequo altri due ...