Gli italiani sanno conciliare vita privata e lavoro? Secondo uno studio più del 30% è

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Gli? Una nuova ricerca appena ultimata sul tema dell’equilibrio tradegliha rivelato che non è così: 1 italiano su 3 è infelice della sua work-life balance.Viking Italia ha svolto un sondaggio in diversi paesi europei, tra cui l’Italia, che ha visto coinvolti ben 1000 lavoratori.In particolare,l’indagine, non solo più del 30% degliè infelice del proprio equilibrio trapersonale e, ma la conseguenza di ciò influenza tutti gli aspetti della. In particolare il 60% ha sofferto di disturbi mentali come stress, ansia e burnout, mentre ad un 13% è stato persino diagnosticato da uno specialista con una qualche forma acuta di disturbo mentale.Inoltre il 50% non ha abbastanza tempo per se e il 38% si sente in colpa di non avere abbastanza tempo da dedicare a famiglia e ...

matteosalvinimi : Quando trovo questa accoglienza mi dico che qualcosa di buono per gli italiani ho fatto. GRAZIE! Avremo pure tutti… - Linkiesta : Ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare. In un Paese normale sarebbe g… - poliziadistato : #17marzo anniversario dell’#UnitàNazionale L’anniversario di tutti gli italiani al servizio dei quali svolgiamo il… -