Giornata mondiale dell’acqua | ecco il vademecum antispreco di questa preziosa risorsa

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’acqua è fonte primaria di vita dell’uomo e del Pianeta, una, tanto da essere definita “oro blu”, eppure la sprechiamo quotidianamente in quantità notevoli. Doccia, pulizia della casa, irrigazione delle piante sono alcune delle attività in cui si registra il consumo maggiore di acqua. In occasione del World Water Day 2019,istituita dall’ONU e celebrata ogni anno il 22 marzo, InSinkErator, multinazionale americana leader nel settore dei dissipatori alimentari ed erogatori d’ultima generazione, da sempre in prima linea in difesa dell’ambiente, stila uncontro gli sprechi allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica a diventare custodi responsabilie ad assumere comportamenti virtuosi.La scarsità di acqua globale si profila come la maggiore minaccia di crisi ecologica, economica e politica nel futuro. Oltre al consumo idrico per i ...

RaiRadio2 : Giornata mondiale del riciclo: plastica, carta, metallo, vetro... Conduttori e ascoltatori di @CaterpillarAM in tes… - Radio3tweet : Il 21 marzo è la Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali e come ogni anno parte la… - DiMarzio : In 60.739 al #WandaMetropolitano per #AtlétiBarça. Ma non per Griezmann e Messi... Ieri, il calcio femminile spagn… -