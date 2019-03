Gilet gialli | rimosso il prefetto di Parigi - Sky TG24

Francia - Banca centrale : “Misure varate da Macron per rispondere ai Gilet gialli spingono il pil 2019 dello 0 - 3%” : Un impatto positivo di 0,7 punti sul potere di acquisto e di 0,3 punti sul pil. E’ l’effetto che avranno sull’economia francese le misure varate lo scorso dicembre dal presidente Emmanuel Macron per rispondere alle proteste dei Gilet gialli , che peraltro continuano e sabato scorso hanno messo a ferro e fuoco il centro di Parigi. La stima è della Banca centrale francese, che nelle Proiezioni macroeconomiche di marzo pubblicate ...

Abbracci alla Sarti e ai Gilet gialli : il doppio scivolone di Di Battista : La colpa è anche degli intricati sistemi di comunicazione interna, per cui Grillo ormai parla con Casaleggio solo per interposta persona, e di Di Maio soltanto, male, negli spettacoli. Dibba starebbe ...

Gilet gialli - giornalaio Champs-Elysees : “Ho perso tutto - hanno dato fuoco alla mia edicola e io sono scampato per miracolo” : “sono disoccupato, ho perso tutto“: così José Russo, giornalaio sugli Champs-Elysees, a Parigi che ha visto la sua edicola, una delle più note della città, data alla fiamme e ridotta in cenere durante la manifestazione dei Gilet gialli ieri. “Ho avuto anche fortuna – dice – potevo essere dentro, me ne ero appena andato. Mi capita spesso di rimanere all’interno per fare i conti e loro non se ne sarebbero ...