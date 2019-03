Gilet gialli | dopo le violenze il premier Philippe rimuove prefetto di Parigi | “Stop

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Via ildi. Ledeidi sabato scorso hanno l’effetto di fare saltare una testa importanti. Il primo ministro francese, Edouard, ha annunciato la sostituzione deldella capitale, Michel Delpuech, con Didier Lallement, giàdella regione Gironda (Bordeaux).Il 18esimo sabato – La decisione arrivaleche sabato hanno sconvolto la capitale durante la diciottesima giornata di proteste deile ultime settimane di calma e di cortei con numeri ridotti, la situazione è tornata critica forse come non mai: oltre 30mila i manifestanti in strada. Il presidente Emmanuel Macron è dovuto rientrare ainterrompendo le vacanze sui Pirenei.“Stop manifestazione sugli Champs-Elysées” –Oggi in conferenza stampa ilha annunciato il divieto di manifestare ai ...

matteorenzi : Una giornata in Campania in mezzo alla gente di Sassano, Caserta, Casoria. Mentre i Gilet Gialli amici di Di Maio e… - Ettore_Rosato : Mentre da Parigi arrivano scene di violenza e saccheggi da parte dei gilet gialli, non posso non ripensare alla fot… - RaiNews : #Parigi, guerriglia e devastazione alla manifestazione dei #GiletGialli. Anche la gioielleria #Bulgari sugli Champs… -