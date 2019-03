wallstreetitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) ...7% mentre su una base annuale il dato grezzo rivisto mostra un aumento dello 0,3% rispetto a una lettura preliminare di dato invariato.I dati sono stati diffusi dal ministero dell'Economia, commercio ...

anna13031944 : Giappone: rivista al rialzo produzione industriale in gennaio | WSI - TenshiChanBB : Quando vuoi cercare materiale per la tesi in un database nazionale giapponese e scopri che dal 1949 ad oggi in tutt… -