Generazione Giovani chiude | Milo Infante | «Dispiace molto | non vedo un motivo»

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019)“A me“. Nonostante il consueto aplomb, ierinon ha nascosto il proprio rammarico. Su Rai2, il conduttore ha commentato la chiusura di, il programma domenicale da lui curato, avvenuta per decisione del direttore di rete Carlo Freccero. Salutando il proprio pubblico, il giornalista si è detto soddisfatto per il lavoro svolto ma anche deluso.“Questo è l’ultimo momento in cui i nostri ragazzi potranno dire la loro. A meperchéè nato da un incontro con l’ex direttore di Rai2 Andrea Fabiano, che ha creduto in questo progetto, cioè nel tentare di far parlare per la prima volta in questi anni dei ragazzi. Devo dire che la soddisfazione di aver fatto questo programma è enorme (…) C’è un po’ dire perché quando si ...

GassmanGassmann : Domani sarà una giornata importante! #FridaysForFurture vuole scuotere i governi ed indurli a fare quello che hanno… - DavideDellarole : La mia generazione. Tra i 40 e 50 anni, con figli, un futuro complesso, alle spalle l'esperienza di chi, nonostant… - vitti2173 : RT @andreaemfan: Che bello sentire ancora discorsi come questi. Spero solo che i giovani della mia generazione siano ispirati da lei e dall… -