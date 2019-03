Games in Italy | 12 studi di sviluppo italiani alla GDC 2019

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Si apre oggi a San Francisco la 33esima edizione della Game Developers Conference GDC, il più grande evento mondiale dedicato agli sviluppatori di videogiochi, in programma fino a venerdì 22 marzo. Anche quest'anno parteciperàmanifestazione una delegazione didisupportata dal Ministero delloEconomico, dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia. Ecco il comunicato ufficiale.Dal 20 al 22 marzo il Padiglione italiano, situato come di consueto nell'area EXPO della fiera, ospiterà 12didi videogiochi riuniti sotto il brand "in". Verrà mostrata al pubblico una selezione di oltre 20 titoli che spaziano tra diversi generi: a una maggioranza di titoli action e adventure si alternano ...

