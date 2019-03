Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi | avventurosi e ribelli Convinzione fondata

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Unadiffusa, anche in ambito scientifico, quella che sosterrebbe chepiùrispetto ai primogeniti. Ma ora un nuovo studio dimostra che non è così. E’ quanto afferma la ricerca guidata dall’Istituto Max Planck per lo sviluppo umano e pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la quale smentisce l’idea venuta alla ribalta negli anni ’90, con il lavoro dello storico della scienza Frank Sulloway.Sulloway,nel tentativo di individuare il motivo per cui alcune persone diventano “rivoluzionarie” nel campo della politica o della scienza, ipotizzava (secondo il suo modello di dinamica familiare) che i primogeniti erano più sicuri dell’attenzione dei genitori mentre ipiù piccoli, dovendo lottare per trovare una ...

