Frasi festa del papà divertenti e spiritose da spedire via social

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Domani, 19 marzo 2019, si celebrerà ladel, una ricorrenza civile diffusa in quasi tutto il mondo in onore della figura paterna. In Svizzera, invece, questa giornata sarà una festività a tutti gli effetti. In occasione di questa data piuttosto importante, non possono mancaredi auguri originali, simpatiche eda condividere anche mediante WhatsApp e Facebook.Un po' di storia Ladelricorre in molte parti del mondo. Soltanto nei paesi a tradizione cattolica, però, questa ricorrenza ricade il 19 marzo. Infatti secondo la tradizione proprio in questo giorno sarebbe morto San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Il culto dello sposo di Maria ha origini molto antiche, infatti già nel Medioevo questa figura si festeggiava nelle chiese orientali. Solo nel Trecento si iniziò a celebrare anche nella chiesa d'occidente e precisamente il 19 marzo, ovvero la ...

controcampus : Frasi delle canzoni per il #papa le più belle per la #festadelpapa - zazoomblog : 19 marzo 2019: auguri festa del papà frasi e citazioni per l’occasione - #marzo #2019: #auguri #festa #frasi - Comitato22marzo : Festa del papà - 'A mio padre' di 4tu© - frasi poesie aforismi video per papà -