Svelata la tracklist di L’altra metà di Francesco Renga - un’immagine per ogni traccia anticipa il nuovo album : La tracklist di L'altra metà di Francesco Renga è finalmente ufficiale. Dopo gli ultimi giorni trascorsi a produrre disegni che rappresentassero le tracce del nuovo album, l'artista bresciano ha sciolto le riserve su quello che sarà il contenuto della sua prossima prova di studio. L'altra metà è già stato anticipato da Aspetto che torni, brano con il quale si è presentato all'ultimo Festival di Sanremo e che ha dedicato a sua madre. Dopo una ...

Ambra Angiolini spiazza tutti : dedica inaspettata per Francesco Renga : Felice con Massimiliano Allegri tanto che quasi quotidianamente spuntano rumors su matrimoni in vista e gravidanze imminenti, Ambra Angiolini ha però saputo mantenere rapporti ottimi con l’ex compagno e padre dei suoi figli Francesco Renga e proprio in occasione della Festa del papà, si è resa protagonista di una dedica speciale per il cantante. Postando una foto di Jolanda e Leonardo sorridenti e sereni sul suo account Instagram, l’attrice e ...

Ambra Angiolini spiazza i fan : dedica inaspettata per Francesco Renga : Ambra Angiolini non dimentica Francesco Renga: al suo ex una dedica speciale in un giorno speciale Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti a mantenere dei buoni rapporti dopo la loro separazione, questo ormai è risaputo. I due sono oggi ancora in contatto e, fin da subito, sono stati in grado di gestire benissimo, a […] L'articolo Ambra Angiolini spiazza i fan: dedica inaspettata per Francesco Renga proviene da Gossip e Tv.

Francesco Renga : “L’odore del caffè” è il titolo del nuovo singolo : È “L’odore DEL caffè” il titolo del nuovo singolo di Francesco Renga che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata. Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e ...

Ambra Angiolini : 'Voglio ancora bene a Francesco Renga. Matrimonio con Max Allegri? Sono sposata con me stessa' : Ambra Angiolini a Verissimo racconta la sua vita partendo d all'infanzia. Racconta del suo rapporto con i genitori, raccontando di un papà molto geloso di lei e della sorella: 'È sempre stato un '...

Ricordate così Jolanda - la figlia di Ambra Angiolini? Ecco com’è diventata. Oggi ha 15 anni ed bellissima - proprio come la mamma e il papà - Francesco Renga : Era il 2 gennaio del 2004 quando tutti i giornali musicali d’Italia davano la notizia della nascita di Jolanda: la corporazione d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. A distanza di 15 anni di acqua sotto i ponte ne è passata (e tanta) ma di Jolanda, giustamente, non si è parlato molto. Piccola, con mamma e papà ai ferri corti (quantomeno amorosi), la piccola Jolanda era sempre sulla bocca di tutti ma nessuno sapeva, nel frattempo, che ...

Francesco Renga : età - altezza - figli e compagna. Chi è a Sanremo : Francesco Renga: età, altezza, figli e compagna. Chi è a Sanremo Vita privata e carriera Francesco Renga Francesco Renga: età, altezza, figli e compagna. Chi è a Sanremo Uno dei migliori artisti del panorama musicale italiano. Una figura di spicco in toto nel mondo del pop rock italiano. PierFrancesco negli ultimi anni ha preso parte a programmi televisivi come “The Voice of Italy 2018” in qualità di giudice e “Amici di ...

Francesco Renga dopo la partecipazione a Sanremo ritorna con il nuovo album “L’altrà metà” : Uscirà venerdì 19 APRILE “L’altra metà”, il nuovo e atteso disco di inediti di Francesco Renga L’album conterrà anche il brano sanremese “Aspetto che torni”, attualmente in radio e disponibile in digitale, il cui video, girato a Torino per la regia di Gaetano Morbioli, racconta attraverso immagini semplici e giochi di prospettiva la poetica del brano. Il video di “Aspetto che torni” è visibile al seguente link: ...

L’altra metà è il nuovo album di Francesco Renga dopo Aspetto che torni a Sanremo 2019 : Il nuovo album di Francesco Renga è L'altra metà. Ad annunciarlo è l'artista bresciano sui social, a qualche giorno dalla finale di Sanremo 2019 in Aspetto che torni. La sua nuova prova discografica è attesa per il 19 aprile, ma già il disco è presente sulle piattaforme digitali per il pre-order che inizierà nelle prossime settimane. Si tratterà quindi di dare un seguito naturale a Scriverò il tuo nome, che ha rilasciato nel 2016 e del ...

Aspetto che torni di Francesco Renga; testo e significato a Sanremo 2019 : Aspetto che torni di Francesco Renga; testo e significato a Sanremo 2019 testo e significato canzone Renga a Sanremo Francesco Renga tornerà anche quest’anno sul palco del Teatro Ariston per partecipare alla più famosa kermesse musicale italiana. Il brano in gara è Aspetto che torni, canzone dedicata a tutte le persone che in un modo o nell’altro ci aiutano ad andare avanti nella vita, superando le difficoltà. Solo una canzone: ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga costretto a scusarsi per la gaffe sulla voce delle donne : "Non è un caso che ci siano molti più cantanti maschili, è che la voce maschile ha una gradevolezza migliore, quella femminile ha frequenze diverse, vengono apprezzate veramente solo quando sono davvero speciali". Così Francesco Renga nel dopo Festival, dicendo la sua sul perchè a Sanremo quest'anno