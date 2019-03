Fondo monetario europeo? No | grazie | il M5s boccia la proposta tedesca

Il Fondo monetario Internazionale boccia Reddito di Cittadinanza e Quota 100 : Il Fondo Monetario Internazionale ha espresso forte preoccupazione per le scelte del Governo italiano, non risparmiando dure critiche alla vigilia del taglio delle stime del Pil da parte della Commissione Europea. L'FMI ha invitato il Governo a prestare molta attenzione nella "transizione dal Rei al Reddito di Cittadinanza" considerata "la forte evasione fiscale e le dimensioni dell'economia sommersa" dell'Italia, al fine di evitare abusi che ...

Reddito - il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

I timori del Fondo monetario internazionale : "Le politiche rendono l'Italia vulnerabile" : Il Fondo monetario internazionale si dice "preoccupato dalla possibilità che la strategia del governo non sia all'altezza delle ampie riforme necessarie". Nell'Articolo IV sull'Italia, discusso dal board del Fondo il 25 gennaio e basato sul rapporto dello staff del 18 dicembre, il Fmi esterna le perplessità sulla situazione economico politica del Pese. "L'enfasi del governo sulla crescita e l'inclusione sociale è benvenuta. ...

Fondo monetario : Pil Italia +0 - 6% nel 2019 - sotto l'1% anche nei prossimi anni : "L'economia Italiana si sta riprendendo in modo modesto dalla crisi finanziaria globale e da quella del debito sovrano che ha colpito l'Eurozona. L'occupazione e la partecipazione della forza lavoro ...

Il Fondo monetario Internazionale è diventato un problema : Le proiezioni sono fatte con modelli matematici e deterministici applicando allo studio dell'economia, scienza sociale, l'abito mentale di chi studia le scienze esatte in cui ciò che conta è solo il ...

Salvini contro il Fondo monetario : 'Sono loro la minaccia - non l'Italia' : 'Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il FMI che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti ...

