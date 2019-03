Flat tax | Zingaretti | Pd | | da Governo ancora bugie e parole al vento

Flat tax - Tria : “Nessuna stima Mef su riforma specifica. Sui giornali ho letto cose che non stanno né in cielo né in terra” : “Non esiste nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. Sui giornali ho letto cose che non stanno né in cielo né in terra”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlando della Flat tax. “Proposte specifiche non sono arrivate all’analisi del Mef – ha aggiunto entrando all’Agenzia delle Entrate – La ...

Fisco - Tria : nessuna stima Flat tax - cifre prive fondamento : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a proposito delle stime sulla flat tax circolate in questi giorni. "Proposte specifiche - ha aggiunto - non sono arrivate al Mef. La ...

Flat tax - Salvini attacca il Mef : «Numeri strampalati - 12-15 miliardi per partire» : Per la Flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5...

Quei gufi M5s anti Flat tax : Non per nulla già nel luglio scorso avvisava: 'Studieremo i profili di gettito e distributivi connessi alle ipotesi di riforma in direzione della Flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale'. ...

Flat tax - perché la riforma del fisco certifica la fine del contratto di governo : La Lega: "Costerà 12-15 miliardi, dal Ministero dell'Economia numeri strampalati". Ma il M5s "rompe" il contratto e riesuma...

Il 15% di tasse fino a 65 mila euro : cosa è la Flat tax e a chi si applica Video : Ora si applica alle partite Iva: fino a 100 mila euro l’aliquota sale al 20% (ma dal 2020). La proposta della Lega: estenderla anche ai lavoratori dipendenti

Flat tax famiglie - Salvini contro il MEF : "Numeri strampalati" : I numeri del Tesoro sono strampalati, i suoi giusti. A Rtl 102.5 il vicepremier Matteo Salvini, torna a insistere sulla Flat tax per le famiglie: "50-60mld sono numeri strampalati, non siamo al Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione". Salvini dopo aver annunciato ieri dal suo tour elettorale in Basilicata la Flat tax famiglie entro il 2019, assicura: "Stiamo lavorando anche per le famiglie, stiamo facendo ...

La Flat tax è il nuovo terreno di scontro nel governo : Puntuale come un orologio svizzero, anche questa settimana si è aperta con un nuovo fronte di tensione all’interno del governo. L’oggetto del contendere è la flat tax annunciata l’anno scorso in campagna elettorale da Matteo Salvini e ora tirata fuori dal cilindro in vista delle Europee di maggio. Il ministro dell’Interno, in visita a Melfi, ha dichiarato di voler introdurre una flat tax “per le famiglie dei lavoratori dipendenti ...

Il caso. È guerra di cifre sulla Flat-tax : Nuovo fronte polemico nella maggioranza di governo. Questa volta, a dividere i due alleati sono le stime intorno alla flat tax, che per il ministero dell'Economia costerebbe alle casse dello Stato 59,3 miliardi di euro, mentre secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, basterebbero «12-15 miliardi per fare la rivoluzione». «Sono stati detti ...

Flat tax dipendenti - Salvini : "I numeri del Mef sono strampalati" - : Il ministro dell'Interno commenta la simulazione elaborata dal ministero del'Economia secondo cui la misura costerebbe 59,3 miliardi. Per la Lega ne servirebbero solo un quarto per iniziare. Lezzi: "Promessa che non si può mantenere"