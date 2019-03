Flat tax | Salvini | ' Con 15 mld avviamo una rivoluzione epocale'

Matteo Salvini contro Giovanni Tria : "Numeri strampalati" sulla Flat tax : Al Tesoro non sanno far di conto, secondo Matteo Salvini. Quei numeri sul costo per introdurre la flat tax per le famiglie - 60 miliardi secondo il Ministero dell'Economia - sono "strampalati, non siamo al Superenalotto". Intervenendo a Rtl 102.5 il vice premier leghista mette in chiaro che la sua proposta sulla flat tax non era voce dal sen fuggita, ma un tassello centrale nella strategia economica della Lega per il rilancio della crescita ...

La Flat Tax fa litigare (di nuovo) Lega e M5s : La battaglia è sui numeri - grandi numeri, per intenderci - della Flat Tax, ma la guerra è più ampia e si combatte su fronti che si riscaldano o si raffreddano a seconda delle giornate. Così se non è la Via della Seta, è il caso Diciotti e se non è la Tav è, per l'appunto, la Flat Tax. Ora a creare tensioni all'interno del governo è quella che viene definita la 'Fase II' della 'tassa piatta', quel provvedimento al quale la Lega lavora ...

Salvini rilancia la Flat tax familiare - il Mef : 'Costi troppo alti' : La Lega ripropone la flat tax per le famiglie. Il ministro dell'interno Matteo Salvini, durante il suo tour in Basilicata per le prossime elezioni, insiste sulla misura e si dice pronto a estenderla anche ai lavoratori dipendenti. Il ministero dell'Economia blocca questo provvedimento con uno studio dello scorso 8 febbraio, dove si attestava un'incidenza di 59,3 miliardi di euro di questa flat tax. Anche il Movimento 5 Stelle guarda con prudenza ...

Flat tax - Salvini : «Servono 12-15 miliardi - facciamo la rivoluzione» : Per la Flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5....

Flat tax - è scontro nel governo. La Lega rilancia : "È nel contratto di governo" : MILANO - Lega e Movimento 5 Stelle ancora divisi. Questa volta a separare i due alleati di governo è uno dei provvedimenti bandiera del programma elettorale del partito di Matteo Salvini: la Flat tax. ...

La Flat tax costa 60 miliardi. Di Maio frena il piano Salvini : Ma proprio ieri è emerso uno studio del ministero dell'Economia, che mette in guardia sui costi della flat tax. La simulazione di via XX settembre si basa su una ipotesi di riforma fiscale un po' ...

Flat tax - Salvini duro contro Tria : "Dal Ministero numeri strampalati" : Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della Flat tax. Fonti del Ministero dell’Economia hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno. Segui su affaritaliani.it

Flat tax - Salvini : “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti”. Di Maio frena : “No promesse alla Berlusconi” : Comunicazione a distanza tra i due vicepremier sul tema della Flat tax familiare. Dopo la dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Noi non abbiamo smesso di lavorare. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle ...

Il M5S boccia la Flat tax leghista : «È soltanto propaganda elettorale» : E rilanciano: si possono ridurre gli scaglioni e la pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare

Matteo Salvini - il rilancio sulla Flat tax per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia

Il M5S boccia la Flat tax leghista : 'È soltanto propaganda elettorale' : Ambienti Cinque stelle fanno filtrare che anche gli uomini del Carroccio, tra cui il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia e il sottosegretario a palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, avrebbero ...

Flat tax - sfida di numeri Lega-M5SDi Maio : "No promesse alla Silvio" : Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della Flat tax. Fonti del ministero dell’Economia hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno. Segui su affaritaliani.it

Salvini lancia la Flat tax per le famiglie. Di Maio cauto : 'No a promesse alla Berlusconi' : I CONTI NON TORNANO - lntanto, è già iniziato il balletto sulle cifre e dalle parti del Ministero dell'Economia si fanno i conti. Che, come sempre, non tornano . Secondo una simulazione dell'8 ...

I 5 Stelle affondano la Flat tax leghista : “È soltanto propaganda elettorale” : La proposta leghista di introdurre una flat tax per le famiglie viene cestinata dagli uomini del Movimento 5 Stelle e bollata come «propaganda elettorale». Le ragioni della bocciatura risiedono nei costi della misura anticipata ieri su La Stampa: tra i 25 e i 59,3 miliardi di euro. Una misura impossibile da attuare. O come punge Luigi Di Maio: «Una...