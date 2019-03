Flat tax famiglie | Di Maio a Salvini | No promesse alla Berlusconi

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)I numeri del Tesoro sono strampalati, i suoi giusti. A Rtl 102.5 il vicepremier Matteo, torna a insistere sullatax per le: "50-60mld sono numeri strampalati, non siamo al Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione".dopo aver annunciato ieri dal suo tour elettorale in Basilicata lataxentro il 2019, assicura: "Stiamo lavorando anche per le, stiamo facendo tutti i conti del caso ma siamo convinti che se abbassi le tasse lo Stato poi incassa di più. È un investimento intelligente per il futuro. Con una cifra tra 12 e i 15 miliardi diamo un primo colpo sostanzioso e un abbattimento fiscale non a tutti ma a tanti. È l'inizio di un percorso, una rivoluzione epocale". Peccato che secondo la simulazione elaborata dai tecnici del Ministero dell’Economia e elle Finanze (MEF) latax, cioè ...

