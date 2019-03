Fisco | lotta all' evasione fa incassare 16 miliardi Fattura elettronica blocca frodi Iva

Fisco : +11% da lotta a evasione (16mld) : 14.40 Nel 2018,la lotta all'evasione ha fruttato 16,2 mld (l'11% in più del 2017) con le ordinarie attività di controllo. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate, Sono invece in calo le entrate da misure straordinarie, come la definizione delle liti fiscali (-87%), la rottamazione (-41%), la 'voluntary disclosure' (-25%9,per un incasso di 3 mld.Complessivamente, quindi, il dato ammonta a 19,2 mld contro i 20 del 2017. In soli 2 mesi, con la ...