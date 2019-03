Fisco | flat tax | ecco il piano della Lega per la «fase due»

ilsole24ore

(Di lunedì 18 marzo 2019) C’era una volta, poco meno di un anno fa, il contratto di governo che fra le misure di punta del programma dava grande risalto al taglio delle aliquote Irpef. Poi il governo giallo-verde si trova a dover fare i conti con la realtà dei conti che finora non hanno consentito di realizzare integralmente la misura...

