Filippo Contri e Lucia Orlando del Gf di nuovo insieme | l’incontro

Jane Alexander e Filippo Contri - “gatta ci cova”? Parla l’attrice : Jane Alexander e Filippo Contri, “gatta ci cova” dopo Elia Fongaro? Parla l’attrice In che rapporti sono Jane Alexander e Filippo Contri? All’occhio attentissimo dei loro numerosi fan non è sfuggito che tra i due ci sia un certo feeling, così come non è sfuggito che entrambi sono single: Jane ha da poco chiuso la […] L'articolo Jane Alexander e Filippo Contri, “gatta ci cova”? Parla l’attrice ...