Figlia adottiva salva il padre donandogli un rene: era l’unica compatibile, sennò sarebbe morto

(Di lunedì 18 marzo 2019) DeLauren McKnight, una donna della Carolina del Nord, ha donato unall'uomo che 27 anni fa l'ha adottatandole la vita. Billy Houze – questo il nome dell'uomo – ha iniziato ad avere seri problemi di salute tre anni fa, nel 2016. I medici furono molto chiari e gli spiegarono che se entro cinque anni non avesse ricevuto unmorto: Billy così iniziò a cercare un donatore, ma nessuno all'interno della sua famiglia lo era e le speranze giorno dopo giorno si affievolirono.Per ragioni che ai dottori stessi sono apparse incredibili l'unica persona con una compatibilità totale è risultata la sua, l'unica con la quale non avesse nessun legame di sangue. Intervistato da Good Morning America Billy Houze,di cinque figli, ha detto di essere estremamente orgoglioso in particolare di DeLauren: "Mi ha detto: ‘Papà, pensavi di avermito la vita adottandomi, ma in realtà mi stavindo la vita per poterre la tua dopo".Billy Houze ha iniziato a soffrire di insufficienza renale in seguito a un intervento chirurgico alla cistifellea nel 2016. Quando scoprì che nessuno dei suoi parenti era un donatore, i medici gli dissero chero potuti servire sette anni per ottenere unProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...