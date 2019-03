Festival della scienza | cinque appuntamenti a Crevacuore

Volley - i migliori italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito Festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Volley - i migliori italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito Festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Sanremo : Cric e Croc ospiti del ristorante del Casinò per il Festival Internazionale della Gastronomia : Per la cronaca la notizia è stata pubblicata dieci anni fa su Sanremonews nella rubrica "Dall'album di Alfredo" , ma 'repetita iuvant' dicevano i latini ed allora eccola di nuovo in evidenza con i ...

Dal Festival d'arte ai servizi dell'Atm : gli appuntamenti della Digital week : Al Museo della Scienza partono oggi le attività «Toti submarine VR», «Robot ballerini» e «Storie sonore», dalle 10 alle 18. Ultimo giorno invece per Atm Digital: dalle 15 alle 19, trenta «Digital ...

Con il Festival 'Le case della scienza' tante occasioni e appuntamenti per conoscere gli 'Spazi' : Mercoledì 20 marzo, in biblioteca, alle ore 21, si parlerà di scienza e letteratura con Oriano Spazzoli; la serata, intitolata' Dal cielo allo spazio: l'universo immaginato', a cura di Casa Piani in ...

FruttAmaMi 2019 : Festival dei Frutti della Natura : Dopo il successo della scorsa edizione si prospetta un programma ancora più interessante per FruttAmaMi, il Festival dei Frutti della Natura dedicato a chi desidera alimentarsi in modo sano ed etico. L’appuntamento da segnare sulla vostra agenda fin da ora è per i giorni di sabato 13 aprile e domenica 14 aprile 2019. L’evento si terrà al Novotel di Milano, in Viale Suzzani 13, con ingresso gratuito. (altro…) The post ...

AgriChef Festival : a Fasano la sfida degli agriturismi della Puglia : Fasano - AgriChef Festival arriva in Puglia. Martedì 12 marzo, a partire dalle 10.30, presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore 'Gaetano Salvemini' - indirizzo Alberghiero di Fasano, ...

Festival della Luce - l'edizione 2019 si aprirà con i paracadutisti luminosi : Nella settimana che precede il Festival, 'segnali luminosi' accompagneranno i novesi verso il clou: spettacoli musicali in tema anticiperanno l'arrivo del Festival . Ci saranno anche workshop ...

Da Hitchcock al rugby - l'elogio della sintesi in Festival : Un omaggio speciale a 60 anni dalla messa in onda del primo corto in Italia e a 120 dalla morte del grande maestro del bri

Uma Thurman ospite d'onore a Series Mania - Festival della tv in Francia : La musa di Quentin Tarantino, Uma Thurman, si è lasciata di nuovo conquistare dal fascino delle serie tv. Ecco perché uno dei festival più prestigiosi d'Europa legati al piccolo schermo le ha ...

Il Festival della sintesi : da Franca Leosini a Pop Economy - le "brevità intelligenti" : Quattro giorni, quattordici eventi tra musica, cinema, sport, televisione e comunicazione, tutti con un denominatore comune: la sintesi. Si può riassumere così la quarta edizione del Festival della sintesi, che torna a Lucca dal 7 al 10 marzo, nella bellissima chiesa di San Cristoforo (in via Fillun

Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

Perugia - il Festival dei bambini e della Terra! : ... aumentati dalle tecnologie digitali, attraverso laboratori di coding, robotica, stampa 3D, videomapping, installazioni interattive, giochi, feste e spettacoli. La sua sfida è quella di progettare e ...

KIDSBIT - il Festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai cambiamenti climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...