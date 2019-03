Festa del papà 2019 | le migliori frasi di auguri per il 19 marzo

gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) Martedì 19è un giorno feriale in Italia mentre i cugini svizzeri dedicano aluna vera e propria festività. Nei Paesi di tradizione cattolica la giornata dedicata al padre coincide con la solennità di San Giuseppe, ildi Gesù Cristo che riconobbe il proprio ruolo di figlio come un qualunque essere umano.Storicamente, ladelè stata riconosciuta come tale dopo ladella Mamma. Un secondo posto che non ha il valore di un argento, ma di un secondo oro.father giving hand to a childdelTowfiqu PhotographyLe origini Ladelha origini recenti e viene attribuita alla signora Sonora Smart Dodd, che il 19 giugno del 1910 a Spokane, Washington (Usa), organizzò l’evento per celebrare il compleanno del padre, veterano della guerra di secessione americana. In memoria della prima celebrazione, negli Stati Uniti si celebra la terza ...

