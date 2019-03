Festa del papà 2019 | «La notte in cui ho sentito che Tommy era mio figlio»

gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) «Com’è possibile compiere un percorso così lungo, tre anni ad accumulare documenti, a parlare con assistenti sociali e psicologi, e poi arrivare all’incontro con il bambino e non riconoscerlo all’istante?». Può succedere e succede, perché diventare genitori adottivi non è roba semplice. Certo la decisione è istintiva: ok, facciamolo. Ma da lì all’avere in braccio un bambino, tutto è contro la naturalezza della scelta: i tempi, la burocrazia, le carte, i documenti, gli incontri con psicologi che scrutano il tuo voler essere genitore e la tua capacità di esserlo. Massimo Bavastro, autore di testi teatrali e sceneggiatore, lo ha fatto insieme alla moglie e ci ha scritto un libro, Il bambino promesso, un testo che racconta le paure, le ansie e le preoccupazioni per un’avventura che, col senno del poi, si è trasformata in quello che aveva tanto desiderato: «una famiglia».«Quando ti ...

ItalianNavy : #Oggi il Museo Tecnico Navale della Spezia apre le porte per la festa del patrono della città, San Giuseppe. Eventi… - TorinoFC_1906 : Dopo gli oltre 25.000 spettatori per la festa della donna, vogliamo riempire il nostro stadio anche per la festa de… - DarioNardella : Una grande festa per i 50 anni del nostro Re Leone! Festeggiamo tutti insieme a Gabriel #Batistuta. Vi aspetto dome… -