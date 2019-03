Festa del Papà 2019 | ecco i VIDEO più divertenti e significativi per auguri speciali

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ladelè ormai giunta, si festeggia il 19 Marzo.In Italia ladelcade in questo giorno perché associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ricordato come archetipo della perfetta figura paterna.E’ una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo: in molti Paesi si festeggia la terza domenica di giugno (Stati Uniti), in altri l’ultima domenica di luglio.Per l’occasione delladelproponiamo quindi, di seguito, una selezione dida inviare alla nostra figura paterna.Per approfondire:19 marzo,del: San Giuseppe, un esempio per tutti i padri del mondodelle sue origini storichedeli principali festeggiamenti nel mondodel: evoluzione della figura paterna nella storiadel2018: i principali piatti tipici dolci e ...

ItalianNavy : #Oggi il Museo Tecnico Navale della Spezia apre le porte per la festa del patrono della città, San Giuseppe. Eventi… - TorinoFC_1906 : Dopo gli oltre 25.000 spettatori per la festa della donna, vogliamo riempire il nostro stadio anche per la festa de… - DarioNardella : Una grande festa per i 50 anni del nostro Re Leone! Festeggiamo tutti insieme a Gabriel #Batistuta. Vi aspetto dome… -